Los nuevos Peugeot 308 y 308 SW ofrecen una completa gama electrificada

Los emblemáticos compactos Peugeot 308 y el 308 SW, disfrutan de una profunda actualización. Diseñados en Francia y producidos en la planta de Mulhouse, ofrecen una completa gama de sistemas de propulsión con opciones eléctrica, híbrida enchufable, híbrida y diésel, combinadas con los acabados Style, Allure, GT, y GT Exclusive.

Envueltos en un diseño deportivo, la marca francesa potencia la personalidad de sus modelos con el emblema de Peugeot iluminado por primera vez, reafirmando con orgullo la expresión de la marca. Sobre este emblema, un conjunto de hilos luminosos resalta la parrilla y extiende la iluminación hacia los nuevos faros.

Nuevos Peugeot 308 y 308 SW. / Peugeot

Destaca la forma trapezoidal de la parte inferior del nuevo parachoques, complementada por tomas de aire en ambos extremos, encargadas de guiar el flujo de aire hacia el interior de los pasos de rueda. El acabado GT viene de serie con una parte delantera iluminada para enfatizar su carácter distintivo.

El nuevo 308 presenta una firma luminosa icónica, con tres delgadas garras LED que mejoran la expresividad del vehículo. Las funciones de iluminación están dispuestas en dos secciones y los faros adoptan tecnología Peugeot FULL LED en los acabados Style y Allure y tecnología Peugeot Matrix LED en los acabados GT y GT Exclusive.

Acogedor y muy versátil

Unas limpias líneas interiores integran el grupo de instrumentos, la pantalla táctil central de 10 pulgadas y los controles principales. La arquitectura del salpicadero está diseñada para liberar espacio en beneficio de los pasajeros delanteros y los materiales de alta calidad, como el aluminio y Alcantara, mejoran la sensación de comodidad. El cuadro de instrumentos digital puede adoptar nuevos gráficos en 3D y los cinco i-Toggles disponibles permiten configurar accesos directos a determinadas funciones.

Peugeot establece nuevos estándares de sostenibilidad, integrando más del 30% de materiales ecológicos en la construcción del vehículo. El 308 SW dispone de segunda fila de asientos dividida en tres partes (40/20/40), abatibles desde el maletero. En la versión Hybrid, el volumen del maletero parte de 598 litros.

Sistemas de propulsión a la carta

En el E-308, el motor eléctrico de 115 kW (156 CV) se combina con una batería de 55,4 kWh. El frenado regenerativo con levas tras el volante permite su utilización en tres niveles y la autonomía WLTP ha sido ampliada hasta 450 km. Desde una estación de carga pública de 100 kW, es posible pasar del 20% al 80% de carga en 32 minutos.

La versión PHEV, el 308 Plug-in Hybrid, combina un motor eléctrico de 92 kW con un gasolina turbo 1.6 de 150 CV, con potencia combinada de 195 CV. La transmisión automática de doble embrague e-DCS7 garantiza cambios de marcha rápidos y su batería de 17,2 kWh proporciona autonomía WLTP eléctrica de hasta 85 km.

El 308 Hybrid ofrece un tren motriz híbrido de 145 CV combinado con transmisión automática de doble embrague e-DCS6. La batería se auto recarga durante la conducción, el consumo WLTP parte de 4,7 litros a los 100 km y en zonas urbanas se puede circular hasta el 50% del tiempo en modo EV. La oferta mecánica se completa con un eficiente motor diésel 1.5 BlueHDi EAT8 de 130 CV.

Asientos dedicados al bienestar

Los Peugeot 308 Allure y GT cuentan con opción de asientos con certificación AGR, una marca de excelencia otorgada por una asociación independiente de médicos y de salud. Las opcionales funciones de masaje y calefacción para los asientos delanteros vienen de serie en el GT Exclusive.

El equipamiento de confort puede incluir sistema de calidad del aire AQS y la app MyPeugeot permite la programación remota de la climatización. Para una experiencia musical excepcional, existe en opción un sistema Focal Premium Hi-Fi con 10 altavoces, amplificador de 12 canales y 690 W.

Los 308 se benefician de actualizaciones de software remotas y en los acabados Style y Allure equipan de serie el sistema de infoentretenimiento Peugeot i-Connect con función de duplicación inalámbrica. También se benefician del paquete de servicios conectados Peugeot Connect One con notificaciones del estado del vehículo, sistema de consejos e-Coaching para optimizar la conducción eléctrica, etc.

La experiencia tecnológica se completa en los acabados GT y GT Exclusive con el sistema Peugeot i-Connect Advanced, con navegación conectada TomTom de alto rendimiento. También ofrecen el paquete de servicios conectados Peugeot CONNECT PLUS que integra ChatGPT asociada al asistente de voz, comandos remotos, Trip Planner, geolocalización del vehículo, etc.

La app My PEUGEOT permite acceder a funciones como alertas de mantenimiento, programar citas con el concesionario, geolocalización del vehículo, bloqueo de puertas. En el E-308 se ofrece también un Planificador de Viajes y función V2L para alimentar dispositivos eléctricos externos.