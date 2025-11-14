Actualiza su nueva gama

La familia Toyota Proace Van y Proace City Van se actualiza con las versiones de 2026 reforzando su competitividad ofreciendo valores de carga y de longitud entre los mejores de su categoría.

Para esta nueva gama, las Toyota Proace Van y Toyota Proace City Van llegan con la novedad de un nuevo acabado que ofrece un mayor confort que complementa sus capacidades de transporte y unos elevados niveles de seguridad y funcionalidad, pudiendo elegir entre motorizaciones diésel o eléctrica.

Nuevo acabado GX Plus. Las Toyota Proace Van y Proace City Van 2026, hasta ahora disponibles en versiones GX y VX, crecen con la llegada del GX Plus que incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y en el caso del Toyota Proace, además, equipa un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas.

Además, el acabado VX, el tope de la gama, ahora se completa con la cámara de visión trasera, reforzando así la seguridad en entornos urbanos y a la hora de realizar maniobras de aparcamiento.

La Toyota Proace City Eléctrica ofrece un rendimiento eficiente y silencioso, una conducción suave y una gran capacidad de repuesta con una autonomía de hasta 330 km, lo que la convierte en el vehículo ideal para los negocios en la ciudad. / Información

Más seguridad y confort. A la Toyota Proace Van se incorpora ahora el sistema de detección de fatiga por cámara, que monitoriza el estado del conductor para prevenir accidentes y mejorar la seguridad vial.

Por su parte, en la Toyota Proace City Van se ofrece la posibilidad de configurarse tanto en dos como tres plazas con sistema Smart Cargo, aumentando la flexibilidad y capacidad de carga sin renunciar al confort.

Precios. La gama 2026 de Toyota Proace Van GX Plus ya está disponible con un precio desde 23.309 euros y desde 26.625 euros para la versión eléctrica. Con renting Kinto One es posible tener la Toyota Proace Van por sólo 439 euros/mes, o por 160 euros/mes en 47 cuotas (sin IVA) con una primera cuota de 9.190,79 euros (sin IVA) y una última cuota de 9.161,16 euros (sin IVA) financiando con Toyota Leasing.

En la Proace City Van GX Plus el precio parte desde 18.059 euros y a partir de 21.592 euros la versión eléctrica, o por sólo 339 euros/mes con renting Kinto One, o por 130 euros/mes en 47 cuotas (sin IVA) con una primera cuota de 6.704,87euros (sin IVA) y una última cuota de 8.471,07 euros (sin IVA) financiando con Toyota Leasing.

Toyota España ha consolidado su liderazgo en la gama Toyota Professional Electric, gracias a una estrategia sólida enfocada en ofrecer soluciones competitivas para el cliente profesional.