Tecnología y diseño Premium

Las nuevas instalaciones de Motorkai Alicante ubicadas en la avenida de Orihuela 91, de la capital de la provincia, nacen de la mano de Grupo Huertas, por lo que cuentan con todas las garantías que ofrece esta empresa, referente en el sector del automóvil en la Región de Murcia, y cuyo compromiso con la calidad y servicio al cliente se refleja en cada uno de sus concesionarios.

A la inauguración asistieron Ignacio Román, General Manager de Salvador Caetano, Ignacio Jiménez, director de Desarrollo de Red y Posventa de Salvador Caetano, Aitor Muniozguren, director comercial de Dongfeng España, Andrés Pastor, director comercial de Xpeng España, Santiago Pérez Silva, director ejecutivo de Grupo Huertas, y Ginés Huertas, director general de Grupo Huertas.

Presentaron este nuevo concesionario de Grupo Huertas que supone la llegada a la provincia de Alicante de las marcas Premium Xpeng, Dongfeng, Voyah y M-Hero. En el evento se presentaron los modelos más destacados de las marcas como el Dongfeng Box, y los nuevos Xpeng G6 y G9 recién llegados al mercado español.

Voyah Free. / Información

En Motorkai Alicante se expone un catálogo de vehículos de diseño futurista, tecnología avanzada y grandes prestaciones.

Dongfeng. Es uno de los gigantes de la industria automotriz china, introduce en Motorkai Alicante el modelo Dongfeng Box. Este eléctrico es la combinación perfecta entre estilo, eficiencia y rendimiento. Tiene un interesante motor eléctrico de 95 CV y su batería de 42,3 kWh le otorgan una autonomía de 340 km en ciudad. Su velocidad máxima es de 140 km/h. El exterior muestra un diseño futurista y sostenible que incluye, entre otros elementos, puertas sin marco y con manillar oculto y luces traseras led. Además, es muy espacioso gracias a un maletero extensible de gran capacidad.

La tecnología es otro de sus puntos fuertes y se ejemplifica en una pantalla táctil de 12 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play, asientos con modo reclinable, carga inalámbrica, volante multifunción y espejo retrovisor antideslumbrante. Además, en el ámbito de la seguridad tiene 14 sistemas ADAS de ayuda a la conducción.

Dongfeng Box. / Información

Voyah. Lujo eléctrico inteligente con el mejor rendimiento. Voyah es una firma de vehículos eléctricos premium que cuenta con el Voyah Free, que es ideal para aquellos que buscan excelencia en la conducción y confort y que necesitan alta calidad y seguridad. Su estética tipo yate es uno de sus aspectos más característicos que se ejemplifica con ruedas deportivas, alerón trasero aerodinámico y manillas inteligentes ocultas, entre otros elementos.

Si su exterior es llamativo no lo es menos su interior, en el que reposa una batería de 100 kWh que ofrece una autonomía de 500 km. Su capacidad de aceleración permite pasar de 0 a 100 km en apenas 4,4 segundos, dispone de tracción AWD y alcanza una velocidad de 200 km/h. Además, tiene una suspensión deportiva y permite al conductor elegir entre 6 modos de conducción para una experiencia única.

Dentro incluye equipo de sonido Dynaudio, asientos eléctricos con calefacción, ventilación y masaje, pantalla triple elevable, techo panorámico y sistema de motorización y filtración del aire. También cuenta con sistema de conducción con visión nocturna y asistencia de aparcamiento 360º, entre otros elementos.

M-Hero: potencia y robustez todoterreno. Las condiciones más extremas en montañas, ríos y desiertos no son un problema para el M-Hero 1. Este vehículo combina robustez y versatilidad gracias a sus cuatro motores que aportan 1.088 CV de potencia y hasta 450 kilómetros de autonomía, que convierten a este coche en un imprescindible para aquellos a los que les gustan las emociones fuertes.

Presentación de nuevos vehículos en concesionario Motorkai de Alicante / Jose Navarro

Xpeng. La marca Premium cuenta con dos modelos, el Xpeng G9 y el Xpeng G6, todos 100% eléctricos con tecnología de vanguardia, diseño futurista y máxima eficiencia.

Aunque cada uno ofrece características diferentes, todos los modelos coinciden en lo más importante: ofrecer coches premium en los que conducir es todo un placer.

A simple vista, el Xpeng G6 llama la atención por su diseño coupé, con líneas fluidas y una silueta bien trabajada para reducir la resistencia . La oferta de la gama se ha estructurado con diferentes versiones en función de la potencia y la capacidad de la batería. El sistema de 800V del G6 le permite admitir hasta 450 kW de potencia máxima de carga, lo que significa que puede recuperar del 10% al 80% de batería en menos de 12 minutos. Un dato que lo sitúa entre los modelos más rápidos en tiempos de recarga y que elimina, en gran parte, la ansiedad por la autonomía.

El concesionario Motorkai Alicante cuenta con un servicio postventa con técnicos especialmente formados para cubrir todas las necesidades de los clientes y aportarles la máxima garantía en el mantenimiento de sus vehículos.