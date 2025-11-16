El nuevo Kia Sportage llega a Marcos Automoción: la evolución del SUV que marca tendencia

La nueva generación del emblemático SUV ya está disponible en los concesionarios Kia Marcos Automoción en la provincia de Alicante, y llega con una propuesta más madura, potente y orientada al futuro. Diseño renovado, motores híbridos y enchufables, un interior amplio y tecnologías de asistencia de última generación lo colocan como una de las opciones más completas del segmento. Y ahora con la posibilidad de acceder al modelo desde 150 € al mes gracias a la campaña del concesionario.

Un diseño que apuesta fuerte por la identidad SUV

El nuevo Kia Sportage se inspira en los contrastes de la naturaleza para lograr un diseño que combina potencia, líneas limpias y un toque futurista. El resultado es un SUV con presencia, contemporáneo y con una estética que llama la atención sin exagerar.

En el frontal destacan las luces tipo boomerang y la parrilla rediseñada, mientras que la silueta apuesta por formas más orgánicas. El objetivo de Kia es claro: crear un coche que transmita robustez y elegancia sin perder la agilidad que siempre ha caracterizado al modelo.

Los clientes pueden elegir entre versiones HEV, PHEV y combustión Mild Hybrid, todas ellas disponibles también con línea GT-Line, pensada para quienes buscan una imagen más deportiva.

Eficiencia y potencia: tres motorizaciones para todo tipo de conductores

Kia ha puesto el foco en la electrificación. La gama del nuevo Sportage incorpora tres tipos de propulsión pensadas para ajustarse a diferentes necesidades:

Sportage Híbrido (HEV)

El nuevo Sportage HEV GT-Line apuesta por una conducción suave y eficiente gracias a su transmisión automática de 6 velocidades y un sistema shift-by-wire que elimina el mando mecánico tradicional. Incluye levas en el volante, lo que permite adaptar la conducción al estilo del conductor. Es un modelo equilibrado: consumo contenido, buen empuje y una sensación de control constante.

Sportage Híbrido Enchufable (PHEV)

Para quienes buscan un SUV con cero emisiones en ciudad, el Sportage PHEV GT-Line se convierte en una de las opciones más atractivas del mercado. Integra el motor T-GDI de 1,6 litros junto a un motor eléctrico de 66,9 kW. Esta combinación permite recorrer trayectos diarios en modo 100% eléctrico, pero al mismo tiempo ofrece la potencia necesaria para viajes largos sin preocuparse por la autonomía.

Sportage de Combustión Mild Hybrid

La versión de combustión mantiene la esencia del SUV tradicional, pero con una tecnología Mild Hybrid que optimiza consumos y reduce emisiones. Disponible en gasolina y diésel, también puede configurarse con tracción a las cuatro ruedas para quienes necesitan un extra de agarre y control. Además, cuenta con la etiqueta ECO, ideal para circular sin restricciones.

Con estas tres motorizaciones, Kia permite configurar el nuevo Sportage según el estilo de vida de cada conductor. Desde trayectos urbanos hasta rutas de montaña, cada versión responde con solvencia.

Kia apuesta por un interior moderno, con una pantalla panorámica curva que integra el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia. / Héctor Fuentes

Interior versátil: más espacio, más comodidad y más conectividad

El habitáculo es uno de los puntos donde más se nota la evolución del Sportage. Kia apuesta por un interior amplio, versátil y moderno, con una pantalla panorámica curva que unifica información y entretenimiento. La calidad de materiales y la ergonomía muestran un trabajo pensado para mejorar la experiencia diaria.

Las plazas traseras ofrecen un espacio generoso, incluso para adultos altos, y el maletero se adapta con facilidad gracias a diferentes configuraciones. Es un SUV pensado para familias, viajeros o profesionales que necesitan espacio sin renunciar al estilo.

Tecnología de conducción avanzada: seguridad sin complicaciones

El nuevo Kia Sportage incorpora sistemas de asistencia que elevan la seguridad y la facilidad de conducción. Entre ellos destacan:

Regulador de velocidad inteligente

Asistente de mantenimiento de carril

Control de ángulo muerto

Asistencia al aparcamiento con visión periférica

Frenada autónoma de emergencia

Toda esta tecnología trabaja para anticipar riesgos y reducir el estrés al volante. La experiencia final es una conducción más tranquila y previsible, tanto en ciudad como en carretera.

El nuevo Kia Sportage ya puede verse, probarse y configurarse en los concesionarios Kia Marcos Automoción. / Héctor Fuentes

7 años de garantía: una apuesta por la confianza

Kia mantiene una de las garantías más amplias del sector: 7 años. Esta cobertura es un punto fuerte para quienes buscan una compra segura y a largo plazo. Es una declaración de confianza del fabricante en la durabilidad de sus vehículos.

Disponible en Kia Marcos Automoción, presente en toda la provincia

El nuevo Kia Sportage ya puede verse, probarse y configurarse en Kia Marcos Automoción, un grupo con concesionarios repartidos por toda la provincia de Alicante. Y ahora, además, con una campaña disponible desde 150 € al mes, lo que facilita aún más el acceso a uno de los SUV más completos de su categoría.

El Sportage evoluciona sin perder su esencia. Más eficiente, más tecnológico y más preparado para lo que exige la conducción actual.