Quedarse tirado en la carretera ya no es una opción: la protección más recomendada para viajar tranquilo

Las averías en carretera son más habituales de lo que muchos imaginan. Un pinchazo, un fallo del motor sin previo aviso o incluso quedarse sin gasolina en medio de una ruta pueden arruinar cualquier desplazamiento. Pensar “a mí no me va a pasar” es una falsa seguridad que puede convertirse en una experiencia desagradable. En esos momentos, tener a mano una buena póliza de seguros puede ser el salvavidas que necesitas.

En Unión Alcoyana lo saben bien y por eso han reforzado su cobertura de asistencia en carretera, una de las más valoradas por los conductores. Este servicio incluye el auxilio en caso de avería, el remolque del vehículo hasta el lugar indicado por el asegurado y, si es necesario, la disponibilidad de un coche de sustitución mientras se repara el original.

Pensar “a mí no me va a pasar” es una falsa seguridad que puede convertirse en una experiencia desagradable. / INFORMACIÓN

Qué hacer si tu vehículo se detiene en carretera

Más allá del respaldo del seguro, actuar con rapidez y seguridad es clave. Lo primero es mantener la calma y señalizar bien la incidencia para evitar riesgos. Enciende los intermitentes de emergencia, ponte el chaleco reflectante y coloca los triángulos a 50 metros del vehículo. En caso de curva o mala visibilidad, conviene aumentar esa distancia.

En autopistas o autovías, con colocar un solo triángulo delante del coche es suficiente, pero nunca hay que olvidar que salir del vehículo sin el chaleco puede conllevar una multa de 200 euros. A partir del 1 de enero de 2026, además, será obligatorio sustituir los triángulos por la luz de emergencia V16, un dispositivo luminoso que se coloca sobre el techo y permite señalizar el vehículo sin tener que abandonar el habitáculo, lo que refuerza la seguridad en momentos críticos.

Unión Alcoyana recuerda también la importancia de realizar revisiones periódicas en el taller. / INFORMACIÓN

Prevenir antes de curar

Aunque contar con un seguro que incluya asistencia en carretera es una garantía importante, evitar situaciones de riesgo comienza por un buen mantenimiento del vehículo. Realizar revisiones periódicas y pasar la ITV a tiempo son pasos imprescindibles, especialmente en coches con más de diez años, que acumulan la mayoría de incidencias en carretera.

Unión Alcoyana recuerda también la importancia de realizar revisiones previas en el taller de confianza antes de fechas clave como las vacaciones de verano o Navidad. Esas pequeñas comprobaciones pueden evitar una avería inoportuna y garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vehículo.

Una cobertura que marca la diferencia

La cobertura de asistencia en carretera no solo resuelve incidencias, también ofrece algo intangible pero valioso: tranquilidad. Y cuando se produce una avería, eso es lo más importante. Por eso, desde Unión Alcoyana animan a los conductores a consultar con su mediador de confianza y valorar la incorporación de esta cobertura a su póliza.

“Una avería nunca es bienvenida, pero si llega, lo mejor es estar preparado”, aseguran desde la compañía. La experiencia lo confirma: quienes ya cuentan con este servicio, no quieren prescindir de él. Y quienes lo descubren por primera vez, rara vez lo dejan fuera en la siguiente renovación.

Llamar y resolver: así de fácil

Activar esta cobertura para un cliente de Unión Alcoyana no puede ser más sencillo. Basta con llamar al 800 888 888 y comunicar la incidencia. La asistencia está operativa tanto en España como en el extranjero, un detalle que aporta mucha tranquilidad cuando se viaja por carretera. Esta cobertura también está disponible para motos, por lo que los motoristas pueden circular con la misma confianza.