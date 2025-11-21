Dos lanzamientos exclusivos y un SUV que nadie esperaba en el Premiere Day de Omoda & Jaecco de Alicante

Omoda y Jaecoo están de moda en Alicante gracias a su concesionario Omoda y Jaecoo Borjamotor, situado en la carretera de Ocaña 58. Allí ofrece una gama amplia, altamente tecnológica y con unidades de prueba que permiten experimentar de primera mano lo mejor que llega desde el mercado asiático.

Y en este escenario, precisamente, el pasado jueves tuvo lugar una cita que ha marcado un antes y un después en el sector de la automoción.

Un estreno simultáneo

El primer Omoda & Jaecoo Premiere Day, realizado en 60 concesionarios de forma simultánea en toda España, redefinió la forma de presentar novedades . En Alicante, Borjamotor se convirtió en uno de los grandes protagonistas al reunir a más de 160 asistentes entre clientes, prensa, influencers y amantes del motor.

La marca abandonó el formato tradicional y apostó por una experiencia inmersiva en la que convivieron espectáculo, tecnología, música en directo y actividades interactivas. Este enfoque innovador captó la atención del público y reforzó el posicionamiento de Borjamotor como uno de los concesionarios más activos y dinámicos del país.

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante / Pilar Cortés

Los nuevos Omoda 5 SHS-H y Jaecoo 5 EV: la gran apuesta del año

El evento sirvió para descubrir dos de los modelos más esperados. El Omoda 5 SHS-H, primer SUV híbrido (HEV) de la marca con etiqueta ECO, combina diseño futurista, eficiencia y una experiencia de conducción conectada. Su sistema híbrido junta un motor eléctrico de 204 CV con un 1.5 TGDI de 143 CV para ofrecer una potencia combinada de 224 CV y un par de 295 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 175 km/h y permite conducir en modos Eco o Sport. En Borjamotor está disponible desde 22.390 euros con entrega inmediata.

Junto a él debutó el Jaecoo 5 EV, un SUV eléctrico versátil, sostenible y con carácter outdoor pensado para un estilo de vida pet-friendly. Mide 4.380 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.650 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.630 mm. Su versión eléctrica equipa una batería LFP de 60,9 kWh con celdas Blade, capaz de pasar del 30 al 80 por ciento en 28 minutos, y un motor de 211 CV y 288 Nm. Su precio arranca en 20.190 euros con las ayudas del MOVES.

También se mostró la versión gasolina del Jaecoo 5, equipada con motor 1.6 TGDI de cuatro cilindros y 147 CV, un par máximo de 275 Nm, consumo oficial de 7 litros y emisiones de 159 g/km WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y su precio empieza en 19.990 euros. La variante híbrida se espera a comienzos de 2026, completando así la gama del modelo.

Borjamotor celebra 25 años y 30.000 clientes en España

El Premiere Day también sirvió de celebración. La marca superó los 30.000 clientes en España en menos de dos años, un logro que Borjamotor quiso subrayar con una entrega simbólica a uno de sus compradores.

El gerente del concesionario, José Planelles, valoró así la jornada: “Este Premiere Day en Borjamotor ha sido todo un éxito y un gran evento se hace más especial cuando va acompañado de increíbles modelos eléctricos, híbridos y gasolina, así como el buen servicio al cliente de nuestro concesionario, que ya cumple 25 años en el mercado alicantino”.

Ofertas Black November

Las ofertas de Black November estuvieron muy presentes durante la presentación, una campaña que este año llega con descuentos de hasta 10.500 euros en toda la gama ECO y que convirtió el evento en el momento perfecto para descubrir las novedades de la marca.

La velada se cerró con una sorpresa que acaparó todas las miradas: la primera aparición del imponente Omoda 9 SHS en acabado negro mate, una puesta en escena impactante que refuerza la campaña y adelanta la estética con la que Omoda quiere marcar tendencia en sus próximos lanzamientos.

Con este Premiere Day, Omoda y Jaecoo Borjamotor reafirma su apuesta por la innovación, la conectividad y una experiencia de cliente diferencial, consolidándose como un referente de la automoción en Alicante y en toda España.

