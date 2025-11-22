De las más completas

Aún son muchos los que recuerdan Ebro como la marca del tractor o del camión que quizás tenían sus padres o sus abuelos. De aquellos tractores míticos a la gama electrificada actual, han cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado, y eso es que Ebro siempre ha estado y continúa estando al lado de la gente, ayudándola a avanzar.

Ebro como marca de coches es un hecho, y en menos de un año de producción, la empresa ya ha vendido casi 7.000 vehículos de los 10.383 que lleva fabricados desde noviembre de 2024. Todo un hito en un sector amenazado por el cambio de normativas, la electrificación y la rápida transformación tecnológica que impacta directamente en el empleo y en el consumidor.

El modelo de acceso a la marca es el Ebro s400 HEV, un SUV urbano híbrido autorrecargable con un consumo de solo 5,3 litros a los 100 km y etiqueta ECO de la DGT. Es un modelo pensado para un conductor urbano, conectado y comprometido con la sostenibilidad, que valora tanto el diseño como la eficiencia.

El siguiente escalón lo ocupa el Ebro s700, un SUV compacto de 4,55 metros que se ofrece tanto con motor de gasolina de 147 CV como en versión híbrida enchufable (PHEV), donde alcanza los 279 CV con una autonomía eléctrica de hasta 90 km y una autonomía total que supera los 1.200 km. Ambas versiones ofrecen un gran nivel de eficiencia, versatilidad y un equipamiento tecnológico de primera.

El Ebro s800 es un SUV familiar de 4,72 metros y hasta siete plazas que comparte motor con el Ebro s700, un SUV compacto de 4,55 metros que se ofrece tanto con motor de gasolina de 147 CV como en versión híbrida enchufable. / Información

Para quienes buscan espacio adicional, Ebro propone el s800, un SUV familiar de 4,72 metros y hasta siete plazas. Disponible también en versiones gasolina de 147 CV e híbrida enchufable, este último ofrece la misma potencia de 279 CV y 90 km de autonomía eléctrica, además de un maletero referencia en su categoría, con 889 litros en configuración de cinco plazas (hasta el techo) y hasta 1.930 litros con sólo las delanteras.

Su interior destaca por un nivel de calidad premium, suavidad de materiales y un equipamiento tecnológico avanzado que incluye pantallas de gran formato y un sistema de sonido Sony de alta fidelidad.

Desde el s400 con tecnología híbrida y etiqueta ECO, pasando por los s700 y s800 con mecánicas gasolina e híbridas enchufables; y el inminente s900, también híbrido enchufable y etiqueta CERO de la DGT, la oferta comercial de Ebro es una de las más variadas, siempre manteniendo esa gran relación precio, equipamiento y calidad del producto característico de este fabricante.

Todos los modelos cuentan con 7 años de garantía oficial o 150.000 km; y, en el caso de las electrificadas, el sistema híbrido y la batería cuentan con una garantía total de 8 años o 160.000 km.