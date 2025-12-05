El libro Rally a Rally 2025-2026 con un completo resumen del año

Llega el libro Rally a Rally 2025-2026, un completo resumen de las temporadas mundial, europea y nacional, obra que desde hace casi tres décadas elaboran Javier Bueno y Pipo López.

En sus 144 páginas se desglosa con todo detalle lo acontecido durante la pasada campaña, se ofrecen todos los datos de cada prueba y todo ello está ilustrado con 700 de las mejores fotografías del año. Una temporada en la que hemos vibrado con la lucha por el título mundial, y las coronas nacionales de ‘Cohete’ Suárez (Supercampeonato), Gil Membrado (Tierra) y Jorge Cagiao (Asfalto). Se descubren anécdotas desconocidas del Mundial, el Europeo y los campeonatos de España, y sus respectivas fórmulas de promoción.

El campeón de España más joven de la historia, Gil Membrado, que se ha coronado con tan sólo 17 años, firma el prólogo. A partir del 15 de diciembre estará a la venta por un precio de 30 euros.

Se puede solicitar para recibirlo contra-rembolso a domicilio sin costes de envío en el teléfono 629 11 82 83 o en el e-mail: rallyarally@motorsport-press.com.