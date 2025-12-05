Mejorando lo presente

El Volvo XC60 vuelve a la carga con una renovación que no supone un rediseño radical, pero sí de una evolución inteligente que mejora justo lo que importa, más tecnología, un sistema de infoentretenimiento más rápido y una experiencia de conducción aún más placentera.

Desde su lanzamiento, el XC60 ha sido un éxito total. Es el modelo más vendido de la marca sueca. Para reforzar este éxito, Volvo no solo ha trabajado en lo que se ve, sino también en lo que se siente y en cómo el usuario interactúa con el vehículo, dándole más protagonismo a la tecnología. El XC60 estrena una nueva pantalla táctil de 11,2 pulgadas, que no sólo es más grande, sino que también tiene un 21 % más de densidad de píxeles. Es decir, que se ve mejor, y se usa mejor.

Pero lo interesante no es solo el tamaño, sino lo que hay detrás: una plataforma Snapdragon de última generación, desarrollada junto a Qualcomm Technologies. Además, cuenta con un sistema de infoentretenimiento con Google integrado, que es el doble de rápido y con una capacidad de generación de gráficos 10 veces superior a la del modelo anterior.

Y no solo eso. Volvo actualizará vía OTA (Over-The-Air) los fabricados desde 2020. Así que, si ya tiene un XC60, puede que dentro de poco lo sienta más moderno, y sin pasar por el concesionario.

A simple vista, el XC60 no cambia demasiado.

El interior también recibe su dosis de refinamiento. Se han incorporado materiales premium, que elevan la sensación de exclusividad. Y, en el lado práctico, hay mejores espacios de almacenamiento, nuevos portavasos y un cargador inalámbrico más eficiente.

Para mejorar el confort se incorpora la última tecnología de purificación de aire, pensada para mejorar la calidad del ambiente en el interior del vehículo.

Y para los amantes del buen sonido, Volvo sigue apostando por Bowers & Wilkins. Su sistema de audio de alta fidelidad tiene un nuevo diseño de malla en los altavoces y, como siempre, una calidad de sonido espectacular. De esas que te hacen querer quedarte en el coche solo para terminar una canción.

Volvo XC60. / Información

Al volante. Conducir el XC60 es sinónimo de suavidad, aislamiento y aplomo. No sólo hay espacio y confort en su interior, también seguridad y robustez, gracias a su cabina indeformable en caso de accidente y sus estructuras deformables.

Naturalmente, el precio está a su altura. La gama del XC60 parte desde los 56.500 euros del Premium Edition hasta los 87.450 euros.