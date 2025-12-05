Una nueva generación

El mercado ha ido evolucionando hacia una oferta donde los modelos electrificados han ido ganando terreno y convirtiéndose en la norma, no en la excepción. Peugeot ha sabido leer esta transformación apostando desde hace tiempo por una gama multienergía que combina versiones 100% eléctricas, híbridas enchufables y microhíbridas para ofrecer al conductor cualquier opción según sus necesidades.

El nuevo Peugeot 308, disponible con carrocería berlina y familiar, llega con toda la gama de motorizaciones multienergía disponibles, para adaptarse a todas las necesidades. Eso sí, todas ellas se caracterizan por una alta eficiencia.

En un mercado en donde cada vez hay menos motores diésel, lo primero que cabe destacar es que sigue habiendo un motor diésel de cuatro cilindros, 1.5 BlueHDi de 130 CV y transmisión automática.

Pero eso no quiere decir nada, ya que el siguiente paso hacia la electrificación es un híbrido de 145 CV y transmisión automática de doble embrague, con un consumo de menos de 5 litros a los 100 kilómetros.

Hay quienes no se atreven todavía con los eléctricos 100%, y para ellos está el híbrido enchufable, con un claro salto de potencia 195 CV combinada y una autonomía eléctrica de hasta 85 kilómetros, muy válidos para desplazamientos urbanos pues cuenta con un motor eléctrico de 125 CV y un motor térmico turboalimentado de 1,6 litros y 4 cilindros de 150 CV. La transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades e-DCS7 garantiza cambios de marcha rápidos y suaves.

Peugeot 308. / Información

Por último, esta nueva generación de los Peugeot 308 y 308 SW también llegan al mercado con una ‘e’ delante, porque también hay un motor eléctrico para ellos. Es un propulsor que alcanza los 156 CV y una autonomía de 450 kilómetros en ciclo combinado, con una batería de 58,4 kWh a 400 voltios.

En el interior, el nuevo 308 incorpora el i-Cockpit, con pantallas digitales intuitivas y materiales de alta calidad que priorizan la conducción.

Tecnologías como el Peugeot i-Connect Advanced permiten conectividad total, mientras que los sistemas de asistencia a la conducción garantizan máxima seguridad en carretera.

La estructura de la gama de los nuevos Peugeot 308 y 308 SW está compuesta por cuatro acabados: Style, Allure, GT, y GT Exclusive, de la entrada al tope de gama.

La garantía de los nuevos Peugeot 308 es de 8 años o 160.00 kilómetros.

Precios. Los precios del nuevo Peugeot 308 parten desde 33.600 euros para la berlina y 34.500 euros para el familiar .