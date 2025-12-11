Llegan a Microauto Alicante los nuevos “micros” eléctricos y de combustión de Ligier

Cada vez más jóvenes buscan un coche propio para moverse con libertad, ir a clase, al trabajo o disfrutar de la ciudad sin depender del transporte público. Y lo quieren sin necesidad de sacarse el permiso B. En ese escenario, los nuevos coches eléctricos sin carnet toman protagonismo, y ahora la llegada de la nueva gama Ligier a Microauto Alicante, concesionario oficial en la provincia, marca un antes y un después en el segmento. Los nuevos carris eléctricos y de combustión se presentan con más diseño, más tecnología y prestaciones inéditas en el mercado.

Los coches eléctricos sin carnet que redefinen el día a día en Alicante

La apuesta de Ligier por la electrificación abre una nueva etapa para quienes buscan un vehículo urbano, práctico y accesible. Microauto Alicante, especializado en vehículos sin carnet situado en San Vicente del Raspeig, incorpora la gama más avanzada de la marca, con opciones 100% eléctricas de hasta 192 km de autonomía, además de variantes diésel REVO D+ para los que prefieren repostajes rápidos y autonomía superior.

Estos vehículos permiten circular desde los 15 años con el permiso AM / Héctor Fuentes

Estos vehículos permiten circular desde los 15 años con el permiso AM y se han convertido en la alternativa ideal para quienes buscan su primer coche con estilo, seguridad y tecnología. Su tamaño compacto facilita encontrar aparcamiento en cualquiera de los barrios alicantinos, mientras que el confort de marcha y el equipamiento los sitúan en un nivel muy superior al de generaciones anteriores.

Ligier JS50: un clásico renovado con alma deportiva y tecnología premium

El nuevo Ligier JS50, disponible tanto en combustión como en versión eléctrica, es una de las estrellas del concesionario. Su diseño ha sido completamente revisado para ganar personalidad y fuerza visual: frontal audaz, líneas más deportivas y un lenguaje estético moderno que atrae todas las miradas.

El interior también da un salto enorme. El salpicadero renovado incorpora inserciones Carbon Look, tiras LED y una disposición envolvente que potencia la sensación de conducción deportiva. Los asientos deportivos con costuras en contraste subrayan ese enfoque joven y dinámico.

El nuevo Ligier JS50 ha sido completamente revisado para ganar personalidad y fuerza visual / Héctor Fuentes

Además, el nuevo JS50 integra tecnología que hasta hace poco solo se veía en coches de categorías superiores, como es la pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con CarPlay y Android Auto, carga inalámbrica para smartphone y un sistema de sonido Pioneer 6.0 HIFI para una experiencia envolvente.

Myli, el microcoche eléctrico más avanzado del mercado

Si hay un modelo que representa el futuro de los microcoches, ese es el Ligier Myli. Elegante, práctico y fácil de maniobrar, está pensado para quienes necesitan un coche para todo: desplazamientos diarios, actividades con amigos o trayectos más largos por la provincia.

Myli se ofrece con motor eléctrico y motor diésel REVO D+, siempre con una gran carga tecnológica. Destaca su Tablet multimedia de 10 pulgadas, la más grande del mercado en un coche sin carnet, con cámara de visión trasera y compatibilidad con CarPlay y Android Auto.

El interior incorpora elementos inéditos en la categoría, como la dirección asistida, aire acondicionado o asiento calefactable para el conductor / Héctor Fuentes

En el interior incorpora elementos inéditos en la categoría, como la dirección asistida, que convierte las maniobras en un gesto ligero incluso en los parkings más estrechos, y la posibilidad de montar aire acondicionado o asiento calefactable para el conductor. Todo ello convierte al Myli en una referencia absoluta en confort.

Son cifras que convierten al Myli en el microcoche eléctrico con mayor autonomía del mercado, ideal para quienes buscan independencia total en su día a día.

La gama Ligier: los únicos “micros” con equipamiento exclusivo

Microauto Alicante destaca por ofrecer vehículos que no solo cumplen, sino que superan con creces lo habitual en los coches sin carnet. Ligier es hoy la única marca del mercado que reúne en un mismo microcoche aire acondicionado, dirección asistida, faros full LED delanteros y traseros y frenos de disco en las cuatro ruedas.

Ligier es hoy la única marca del mercado que reúne en un mismo microcoche aire acondicionado, dirección asistida, faros full LED delanteros y traseros y frenos de disco en las cuatro ruedas. / Héctor Fuentes

Para los conductores jóvenes, esto se traduce en más seguridad, más confort y una conducción mucho más cercana a la de un coche convencional.

Servicio posventa especializado para todas las marcas

Microauto Alicante no solo destaca en la venta de microcoches, sino también por un servicio posventa profesional y multiservicio. El taller está especializado en reparar vehículos sin carnet de cualquier marca, algo poco frecuente y muy valorado por quienes ya tienen un carri y buscan un servicio técnico fiable.

El taller está especializado en reparar vehículos sin carnet de cualquier marca / Héctor Fuentes

Como concesionario oficial Ligier, cuenta con repuestos originales del Grupo Ligier, más de 16.000 referencias que garantizan calidad, fiabilidad y compatibilidad total. Cada reparación o mantenimiento incorpora las últimas innovaciones de la marca, asegurando que el vehículo mantenga sus prestaciones durante años.

Los nuevos JS50 y Myli ya están en Microauto Alicante, preparados para una generación que busca libertad, diseño, tecnología y una movilidad adaptada a sus necesidades.