Una berlina eléctrica con estilo

La gama Ioniq de Hyundai da un paso adelante con la llegada de la nueva generación del 6, una berlina 100% eléctrica que llama la atención nada más verlo. Un concepto, el de las berlinas, que permite recuperar la confianza en un segmento que ha perdido presencia en favor de los SUV.

El frontal recibe un nuevo paragolpes, la parrilla inferior se cambia y se renueva el esquema de iluminación: las luces diurnas led pasan a módulos independientes, dejando atrás los faros voluminosos de la primera versión. El resultado es un frontal más discreto, más moderno que alinea la estética con la idea de los Hyundai actuales.

En la trasera desaparece el alerón bajo la luneta, reemplazado por un nuevo spoiler más discreto y moderno. Además, la moldura decorativa baja de la carrocería se extiende ahora hasta las puertas y hay nuevos colores de carrocería y diseños de llantas. El conjunto transmite una imagen más sobria, refinada y menos llamativa. Este ajuste de estilo no sólo es estético: la aerodinámica sigue siendo relevante. El modelo mantiene un coeficiente de penetración al aire muy bajo que le permite conservar un estilo contemporáneo y funcional.

El ambiente interior mantiene el estilo minimalista, limpio y centrado en la comodidad. / Información

Interior y equipamiento. Los cambios en el habitáculo no son tan evidentes como en el exterior, pero sí muy significativos. El volante ha sido rediseñado y ahora tiene de tres brazos, la consola central es más funcional y espaciosa, y la pantalla de climatización tiene mayores dimensiones. También se han empleado materiales de mejor calidad en zonas como las puertas, lo que eleva la percepción de mejor acabado general.

El ambiente interior mantiene el estilo minimalista, limpio y centrado en la comodidad, pero con un plus de refinamiento. Los controles físicos conviven con pantallas, aunque sin renunciar por completo a los mandos tradicionales. En cuanto a la capacidad de carga, el nuevo Ioniq 6 muestra un maletero de unos 400 litros detrás, completado por un hueco delante de entre 15 y 45 litros en función de si es tracción total o trasera.

Por su parte, la llegada del nuevo acabado N Line aporta un toque estético más deportivo, con paragolpes específicos, detalles en negro y un carácter más dinámico.

La puesta al día del Ioniq 6 no supone una revolución, pero sí un paso firme hacia una madurez estética, técnica y de sensaciones. / Información

Motorizaciones. La gama mecánica ha sido revisada completamente. La versión de acceso pasa ahora a desarrollar 170 CV y monta una batería de 63 kWh,. Un escalón por encima está la versión intermedia con 228 CV, batería de 84 kWh. Para quienes buscan un equilibrio entre prestaciones y practicidad, la versión con tracción total ofrece 325 CV, y utiliza la batería de 84 kWh. e coche para uso urbano, familiar o incluso deportivo. En cuanto a recarga, mantiene la arquitectura de 800 V, lo que le permite manejar velocidades de carga.

La puesta al día del Ioniq 6 no supone una revolución, pero sí un paso firme hacia una madurez estética, técnica y de sensaciones.