Los cuadriciclos eléctricos acaparan un 13% del parque total en España

La electrificación avanza con fuerza en el mercado de los cuadriciclos ligeros (L6e), representando ya el 46,9% del total de matriculaciones en España hasta octubre, gracias a un crecimiento interanual de las ventas del 36,9%, con 991 unidades, según datos de la consultora MSI para el Grupo Ligier. Esta pujanza, que contrasta con el retroceso del 36,6% del segmento térmico (diésel), con 1.121 entregas, debido en parte a la falta de producto durante la primera parte del año por la adaptación a la normativa de emisiones Euro5+, se está plasmando directamente en la composición del parque móvil español.

En este sentido, los modelos cero emisiones ya acaparan un 13,4% de los vehículos en circulación en nuestro país, sumando 7.268 unidades, frente a un total de 54.179. Como sucede con las ventas, esta cuota es sensiblemente más alta que la registrada en los automóviles, donde los vehículos eléctricos únicamente pesaban un 1,8% al cierre de 2024, de acuerdo con el último informe Global EV Outlook de la Agencia Internacional de la Energía.

Si en las estadísticas de electromovilidad se constata esa diferencia entre los cuadriciclos ligeros y los turismos y todoterrenos, esa misma tónica se mantiene a la hora de hablar de la edad media de cada parque móvil en España. Y es que, en el primer caso, se sitúa en 10,7 años en estos momentos, según datos de MSI; una antigüedad que choca con los 14,5 años del segundo, según los cálculos de la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos (Anfac).

El parque de los cuadriciclos, en contraste también con la multiplicidad de marcas que compiten en el de automóviles, está dominado por muy pocos actores, y, para muestra, los modelos del Grupo Ligier cuentan con una penetración del 36,4%, fruto de los 19.708 vehículos que están en circulación.

Los cuadriciclos son una oferta más accesible, en la que los conductores pueden iniciarse desde los 15 años, en los L6e, donde hace falta de licencia AM de ciclomotor.