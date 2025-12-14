Los cuadriciclos eléctricos acaparan un 13% del parque total en España
La electrificación avanza con fuerza en el mercado de los cuadriciclos ligeros (L6e), representando ya el 46,9% del total de matriculaciones en España hasta octubre, gracias a un crecimiento interanual de las ventas del 36,9%, con 991 unidades, según datos de la consultora MSI para el Grupo Ligier. Esta pujanza, que contrasta con el retroceso del 36,6% del segmento térmico (diésel), con 1.121 entregas, debido en parte a la falta de producto durante la primera parte del año por la adaptación a la normativa de emisiones Euro5+, se está plasmando directamente en la composición del parque móvil español.
En este sentido, los modelos cero emisiones ya acaparan un 13,4% de los vehículos en circulación en nuestro país, sumando 7.268 unidades, frente a un total de 54.179. Como sucede con las ventas, esta cuota es sensiblemente más alta que la registrada en los automóviles, donde los vehículos eléctricos únicamente pesaban un 1,8% al cierre de 2024, de acuerdo con el último informe Global EV Outlook de la Agencia Internacional de la Energía.
Si en las estadísticas de electromovilidad se constata esa diferencia entre los cuadriciclos ligeros y los turismos y todoterrenos, esa misma tónica se mantiene a la hora de hablar de la edad media de cada parque móvil en España. Y es que, en el primer caso, se sitúa en 10,7 años en estos momentos, según datos de MSI; una antigüedad que choca con los 14,5 años del segundo, según los cálculos de la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos (Anfac).
El parque de los cuadriciclos, en contraste también con la multiplicidad de marcas que compiten en el de automóviles, está dominado por muy pocos actores, y, para muestra, los modelos del Grupo Ligier cuentan con una penetración del 36,4%, fruto de los 19.708 vehículos que están en circulación.
Los cuadriciclos son una oferta más accesible, en la que los conductores pueden iniciarse desde los 15 años, en los L6e, donde hace falta de licencia AM de ciclomotor.
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- Las llamadas al 010 se duplican en Alicante: 1.000 quejas diarias en seis meses en 2025
- La Seguridad Social lo confirma: en 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación
- Los vecinos de la Zona Norte de Alicante se hartan: 'No hay voluntad de hacer nada
- Suerte doble en Alicante: dos administraciones venden el primer premio de la Lotería Nacional
- La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad
- Más gamba roja para la campaña navideña: Alicante podrá pescar dos toneladas adicionales