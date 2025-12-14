Novedad | Ebro s900 PHEV 4x4
El nuevo buque insignia
Con 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, asegura un habitáculo espacioso, para hasta 7 pasajeros y lo coloca en la primera línea de los grandes SUV premium
El nuevo Ebro s900 PHEV 4x4 es el cuarto modelo de la marca en España, tras los Ebro s400, Ebro s700 y Ebro s800. Con 4,81 metros de largo, 1,92 m de ancho y 1,74 m de alto, el s900 ofrece una presencia imponente en la carretera. Su distancia entre ejes de 2.800 mm asegura un habitáculo espacioso, capaz de albergar hasta 7 pasajeros en una configuración de 2+3+2, y lo coloca en la primera línea de los grandes SUV premium.
El sistema de propulsión híbrido enchufable, cuenta con 3 motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación y 143 CV. La potencia conjunta es de 313 kW (425 CV), 580 Nm de par, una autonomía eléctrica de hasta 140 km y una total por encima de los 1.000 km. Todo ello con un consumo mixto de apenas 1,68 l/100 km (6,88 l/100 km cuando la batería está descargada).
A este sistema se le suma una batería de 34,46 kWh que le permite ofrecer una autonomía eléctrica 140 km y de 177 km en ciclo urbano, lo que le permite contar con la etiqueta CERO de la DGT.
El sistema de control inteligente cambia el modo de funcionamiento entre el eléctrico puro, híbrido en serie, híbrido en paralelo y de combustión pura, según las circunstancias y necesidades. El Ebro s900 PHEV 4x4 es capaz de cargar en corriente continua hasta una potencia de 71 kW. De esta forma, la batería puede pasar del 30 al 80% de su capacidad en sólo 25 minutos; si optamos por cargar en corriente alterna, el nuevo Ebro s900 PHEV es capaz de alcanzar los 6,6 kW, por lo que el tiempo de carga pasaría a 3 horas para pasar del 30 al 80%.
Por supuesto cuenta con 7 años de garantía oficial de la marca o 150.000 km, y el sistema híbrido y la batería cuentan con una garantía total de 8 años o 160.000 km. El Ebro S900 PHEV 4x4 ya está a la venta en España, con un precio promocional de 38.990 euros y unas condiciones exclusivas de financiación.
