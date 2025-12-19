Alcohol al volante en Navidad: Las consecuencias que muchos conductores desconocen

La Navidad es tiempo de celebraciones, reencuentros y comidas que se alargan más de lo habitual. En la provincia de Alicante, donde muchos desplazamientos siguen dependiendo del coche, estas fechas también coinciden con uno de los periodos de mayor riesgo en carretera.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no solo pone en peligro la vida propia y la de los demás. También tiene consecuencias legales, económicas y aseguradoras que muchos conductores desconocen hasta que ya es demasiado tarde, tal y como señalan desde Unión Alcoyana.

Este reportaje busca informar con claridad. Primero, para insistir en que no hay que conducir en estas condiciones. Y segundo, para explicar cómo actúa un seguro de coche si ocurre un accidente tras haber consumido alcohol o drogas, algo clave para entender el alcance real de esta conducta.

Conducir bajo los efectos del alcohol: una infracción grave desde el primer momento

Ponerse al volante tras haber bebido o consumido drogas supone una infracción grave de la ley y también un incumplimiento del contrato del seguro. No se trata de un detalle menor ni de un vacío legal: es un punto determinante que condiciona todo lo que ocurre después de un accidente.

A partir de ahí, la actuación del seguro depende de una cuestión fundamental: ¿Eres o no el responsable del accidente?

La Navidad es tiempo de celebraciones, reencuentros y comidas que se alargan más de lo habitual. / INFORMACIÓN

1) Si conduces bajo los efectos del alcohol y eres el culpable del accidente

Este es el escenario con mayores consecuencias. Si se demuestra que conducías bajo los efectos del alcohol o las drogas y que has provocado el accidente, el seguro actúa, pero no como muchos conductores creen.

En España, todos los vehículos deben contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Esta cobertura existe para proteger a las víctimas del accidente, no al conductor que ha infringido la ley. Por eso, aunque hayas bebido, la aseguradora indemnizará a los terceros afectados, tanto por daños materiales como por lesiones personales.

Ahora bien, esto no significa que el conductor responsable quede protegido.

El derecho de repetición: cuando el seguro te reclama el dinero

Aquí entra en juego el llamado derecho de repetición, un concepto clave que conviene entender bien.

El derecho de repetición permite a la aseguradora reclamar al conductor culpable todo el dinero que ha tenido que pagar a las víctimas del accidente. Es decir, el seguro responde ante terceros porque la ley lo exige, pero después puede exigirte la devolución íntegra de esos importes.

Esto incluye:

Daños materiales a otros vehículos o bienes.

a otros vehículos o bienes. Gastos médicos y hospitalarios.

y hospitalarios. Indemnizaciones por lesiones graves.

por lesiones graves. Compensaciones económicas en caso de fallecimiento.

Además, el seguro no se hará cargo de los daños de tu propio coche ni de tus lesiones personales. El impacto económico puede ser muy elevado, con deudas que pueden prolongarse durante años.

Consecuencias futuras: primas más caras y problemas para asegurarte

A todo lo anterior se suma un efecto a medio y largo plazo. El accidente quedará reflejado en tu historial de siniestralidad, lo que puede traducirse en:

Subidas importantes en el precio del seguro.

importantes en el precio del seguro. Condiciones más restrictivas en futuras pólizas.

más restrictivas en futuras pólizas. Incluso la negativa de algunas compañías a asegurarte.

Las consecuencias financieras de una decisión puntual pueden acompañarte durante mucho tiempo.

Ponerse al volante tras haber bebido o consumido drogas supone una infracción grave de la ley y también un incumplimiento del contrato del seguro. / INFORMACIÓN

2) Si has bebido, pero no eres el responsable del accidente

Existe otro supuesto que genera muchas dudas. ¿Qué ocurre si has consumido alcohol o drogas, pero no has provocado el accidente?

Por ejemplo, estás detenido en un semáforo y otro vehículo te golpea por detrás. En este caso, la responsabilidad del siniestro recae en el otro conductor y su aseguradora asumirá los daños, tanto materiales como personales.

Tu seguro mantendrá sus coberturas conforme a la póliza. Sin embargo, hay un matiz importante.

Las sanciones se aplican aunque no seas culpable

El hecho de no haber causado el accidente no te libra de las sanciones administrativas. Haber consumido alcohol o drogas sigue siendo una infracción grave.

Esto implica:

Multas económicas.

económicas. Pérdida de puntos del carné.

del carné. Antecedentes administrativos como conductor.

Ese historial puede influir posteriormente en el precio del seguro y en las condiciones de renovación.

Multas y pérdida de puntos por conducir bajo los efectos del alcohol Las sanciones por alcoholemia están claramente definidas y se aplican con independencia de que haya habido o no accidente. Tasa entre 0,25 y 0,50 mg/l en aire espirado: Multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos.

Multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos. Tasa superior a 0,50 mg/l en aire espirado: Multa de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos.

Multa de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos. Conductores profesionales y noveles: A partir de 0,15 mg/l: multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos.

A partir de 0,15 mg/l: multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos. Con tasas superiores a 0,30 mg/l, las sanciones aumentan de forma similar al resto de conductores. En el caso de las drogas, basta con un resultado positivo para que se imponga la sanción correspondiente.

3) Cuando un accidente bajo los efectos del alcohol tiene víctimas mortales

Si un accidente provocado bajo los efectos del alcohol o las drogas causa la muerte de una persona, las consecuencias entran de lleno en el ámbito penal.

El Código Penal contempla:

Homicidio imprudente , con penas de prisión de entre 1 y 4 años en caso de imprudencia grave.

, con penas de prisión de entre 1 y 4 años en caso de imprudencia grave. Conducción bajo la influencia de alcohol o drogas como agravante penal.

como agravante penal. Agravantes adicionales en casos de tasas muy elevadas o reincidencia, con penas que pueden alcanzar los 4 años y 6 meses de prisión .

en casos de tasas muy elevadas o reincidencia, con penas que pueden alcanzar los . Retirada del carné de conducir por periodos de entre 6 y 10 años.

A nivel económico, el derecho de repetición del seguro puede suponer indemnizaciones millonarias reclamadas al conductor responsable.

En Navidad, cuando las celebraciones se multiplican, el riesgo aumenta y las consecuencias pueden ser irreversibles. / INFORMACIÓN

Navidad, carretera y decisiones que marcan una vida

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas nunca es una buena idea. En Navidad, cuando las celebraciones se multiplican, el riesgo aumenta y las consecuencias pueden ser irreversibles.

Planificar con antelación, utilizar transporte alternativo o designar un conductor responsable son decisiones sencillas que evitan situaciones que pueden cambiar una vida para siempre.

Desde Unión Alcoyana de Seguros, consideran que informar forma parte del compromiso con la seguridad vial. Conocer cómo actúa el seguro y qué implicaciones reales tiene una infracción ayuda a tomar conciencia antes de ponerse al volante.

Si este contenido te ha resultado útil, compartirlo puede ayudar a que más personas tomen la decisión correcta cuando más importa.