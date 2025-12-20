Un CERO con estilo y sin problemas

Con la llegada del siglo XXI Skoda lanzó la primera generación del Superb, un vehículo que sorprendió a todos y que se convirtió en su buque insignia de Skoda. Ahora ya vamos por la cuarta generación y va mejorando en cada una de ellas. Está disponible en carrocerías berlina y familiar.

El exterior del Skoda Superb le aporta mucha personalidad y carácter. El interior cuenta con todo lo que llevan hoy día los más modernos automóviles, pantallas en lugar de relojes analógicos, una consola central ordenada. Al igual que los eléctricos, la palanca selectora del cambio de marchas se ha desplazado a la columna de dirección. El Head-up Display se ofrece como opción, y encontramos espacio, mucho espacio para los ocupantes y para el almacenamiento.

En lo que a motorizaciones se refiere, el Skoda Superb ofrece seis opciones que se ajustan a todas las necesidades de los clientes. En gasolina presenta tres motores, en diésel uno, pero con dos potencias, y la caja de cambios DSG es de siete velocidades.

A la rediseñada parrilla la actualización le sienta muy bien. El interior cuenta con todo lo que llevan hoy día los automóviles. / Información

Pero en una época en la que la electricidad es lo que prima, también hay una versión electrificada. Estamos hablando de un vehículo híbrido enchufable (PHEV) que incorpora un motor 1.5 TSI con 204 CV y una caja automática DSG pero de 6 velocidades. La batería tiene una capacidad de 25,7 kWh y ofrece hasta 133 km de autonomía en modo 100% eléctrico en ciudad y su batería puede cargarse del 10% al 80% en postes de carga rápida de corriente continua en sólo 26 minutos.

Se puede recargar completamente de 0 a 100% en 2,5 horas utilizando un cargador doméstico o un punto de carga de CA (corriente alterna, la de casa) con una potencia de carga máxima de 11 kW. Para una carga más rápida, la batería admite una carga rápida de CC (corriente continua) de hasta 50 kW.

Durante la conducción, la batería se recarga continuamente mediante el frenado regenerativo, que recupera la energía durante la deceleración, y se adapta perfectamente a la conducción en ciudad.

Skoda Superb iV híbrido enchufable PHEV / Información

Si conducimos el Skoda Superb iV híbrido enchufable por ciudad, circularemos en eléctrico y no consumiremos combustible, salvo que pasemos de 130 km/h cosa que no haremos en ciudad. Conviene recordar que arrancaremos siempre en modo eléctrico. Sin embargo, si salimos a carretera lo mejor es que pongamos el modo híbrido. En ciudad con 115 CV tenemos potencia suficiente para circular cómodamente, y si en carretera dejamos el modo eléctrico, la máxima potencia seguirá siendo de 115 CV y no de 204 CV, porque no utilizaremos los 150 CV del motor de gasolina. Al pasar a modo híbrido el coche utilizará y combinará los dos motores y tendremos los 204 CV disponibles. La batería nos durará muchos más kilómetros de los 133, al combinarse con el de gasolina. Antes de que la batería se vacíe se irá recargando, pero cuando se vacíe lo mejor es realizar una recarga en un cargador de carga rápida, y teniendo en cuenta que la batería es de 25,7 kWh, mientras tomamos algo y vamos al lavabo, ya se habrá cargado.

En carretera el Skoda Superb iV híbrido enchufable ofrece una elevada suavidad de conducción. En cuanto puede se utiliza sólo el motor eléctrico. Si viajamos por autovía lo mejor es que usemos el control de velocidad de crucero, es lo mejor para que funcione todo de forma automática, y nos sorprenderá el bajo consumo.

Los vehículos híbridos enchufables son la solución para aquellos que viajan por carretera con cierta frecuencia, y necesitan una etiqueta CERO para entrar en el centro de algunas ciudades.

Está disponible, sin contar descuentos, desde 53.625 euros.