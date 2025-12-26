Nuevas normas el 1 de enero

La semana que viene entramos en un nuevo año, y con él llegan nuevas normas de la DGT. Por casi todos los conductores es conocida la obligatoriedad de llevar la baliza V16 conectada y usarla en caso necesario.

La obligatoriedad de la V-16 conectada está fijada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 2026. La baliza V-16 sólo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. La V16 no llama a emergencias ni determina la naturaleza del incidente. Su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo. La llamada tanto al servicio de emergencias en caso de que se necesite o al servicio de asistencia de la compañía aseguradora debe realizarla el usuario.

La V-16 es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, que establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en un triángulo, bien en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo.

La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. La normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca por la ventanilla en la parte más alta posible del vehículo, normalmente en el techo. En el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable.

Por cierto, una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Este nuevo dispositivo de señalización para marcar la posición de un vehículo inmovilizado del que se ha hablado tanto en los últimos meses ha hecho que el resto de las novedades hayan pasado inadvertidas para la mayoría de los conductores.

Por eso es conveniente que nuestros lectores también estén al tanto más informarnos sobre las nuevas normas y ver cuáles pueden afectarnos directamente.

Cinturón de seguridad para todos. En 2026, el uso del cinturón de seguridad adquiere obligatoriedad universal en la ciudad. Hasta ahora, taxistas, repartidores y profesores de autoescuela estaban exentos de utilizarlo durante el desempeño de su labor. Pero a partir del 1 de enero ellos también estarán obligados a las mismas normas que los demás conductores.

Adelantamiento a vehículos detenidos en la calzada por avería. Cuando vayamos circulando y encontremos un vehículo inmovilizado que ocupe parte de nuestro carril, deberemos adelantarlo reduciendo la velocidad 20 km/h por debajo del límite máximo de la vía en la que estemos y manteniendo una separación entre nuestro vehículo y el que esté parado de 1,5 metros.

Carril de emergencia. La DGT ha decidido que en retenciones en autovías y autopistas, los coches del carril derecho se desplazarán a su derecha y los del izquierdo, a la izquierda, para facilitar la creación de un carril central por el que puedan circular los vehículos de emergencia. Una cosa lógica, pero en algunos casos será difícil de conseguir, pues muchos conductores se pegan tanto al coche de delante en los atascos que en algunos no podrán desplazarse a la derecha o a la izquierda, dependiendo del carril en el que estén.

Cambios en el teórico del carnet de conducir. A partir del 1 de enero, los exámenes teóricos de la DGT incluirán vídeos de percepción del riesgo para evaluar la capacidad de reacción ante situaciones reales de tráfico y riesgo en carretera. Esta medida, inspirada en modelos que ya utilizan otros países europeos, obligará al aspirante a analizar el vídeo y decidir cómo actuaría ante situaciones peligrosas, como un peatón que cruza de forma inesperada, un vehículo averiado en el arcén o condiciones meteorológicas adversas. El objetivo es acabar con el modelo tradicional de memorizar exámenes tipo test y obligar a las autoescuelas a enfocar la formación en la aplicación práctica de la normativa y en la anticipación de riesgos.

Nuevas restricciones de acceso a las zonas ZBE. En 2026, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes ya deberán tener implementada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el acceso a la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Esta medida afecta a más de 149 municipios, en los que se concentra casi la mitad de la población de nuestro país. La nueva normativa para este año se basa principalmente en la etiqueta ambiental de la DGT, por lo que afectará a la mayoría de los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores a 2006. No respetar estas restricciones (hay cámaras de lectura de matrícula en estas zonas) conllevará multas de hasta 200 euros (reducidos a 100 por pronto pago). Las etiquetas B y C suelen tener acceso restringido a las zonas más protegidas, aunque pueden circular en el resto de la ZBE y entrar en ella si se dirigen a un parking autorizado. Los vehículos con etiqueta ECO y CERO, seguirán teniendo acceso, circulación y aparcamiento sin restricciones y en algunas de ellas con grandes bonificaciones.

Hay que recordar que cada ayuntamiento establece sus propias normas dentro de su ZBE, por lo que las restricciones exactas pueden variar entre ciudades. En la provincia hay ZBE en Elche, Benidorm, Alcoy, Elda, Petrer, San Vicente del Raspeig. En el caso específico de Alicante capital, la única zona restringida es el casco antiguo para los no residentes en él.