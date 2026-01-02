Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kia Marcos Automoción, coche oficial de los Reyes Magos en la Cabalgata de Alicante 2026

Tras su desembarco desde Oriente, sus majestades disfrutarán de un paseo por la ciudad a bordo de los vehículos eléctricos Kia EV9

Concesionario Kia Marcos Automoción.

Concesionario Kia Marcos Automoción. / Alex Domínguez

R. E.

Kia Marcos Automoción se enorgullece de anunciar que será coche oficial de los Reyes Magos en la tradicional Cabalgata de Alicante, que tendrá lugar el día 5 de enero de 2026.

Los Reyes Magos serán recibidos en el Puerto de Alicante, tras su desembarco desde Oriente, y desde allí disfrutarán de un paseo por la ciudad a bordo de los vehículos eléctricos Kia EV9, cortesía de Kia Marcos Automoción, hasta el inicio del recorrido oficial de la cabalgata.

Con esta colaboración, Kia Marcos Automoción reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, combinando la emoción de la tradición con la innovación de la tecnología eléctrica. Además, la iniciativa permite que los Reyes Magos lleguen a los ciudadanos con total seguridad, comodidad y respeto por el medio ambiente.

“Estamos muy ilusionados de acompañar a Sus Majestades en un momento tan especial para la ciudad y sus familias”, señala Alberto Garcia, representante de Kia Marcos Automoción. “Es un honor unir nuestra pasión por la movilidad eléctrica con la magia de la Cabalgata de Alicante”.

Kia Marcos Automoción invita a todos los alicantinos a disfrutar de esta tradicional celebración y a descubrir de cerca los vehículos eléctricos de última generación que acompañarán a los Reyes Magos en su recorrido.

Detenido un hombre por retener a una mujer en una vivienda abandonada de Callosa de Segura

Dietas milagro y sobras tras los atracones de Navidad: esto es lo que dicen los nutricionistas de Alicante

Doce detenidos en Alicante y otras nueve provincias por una red de distribución de recetas médicas falsas

La increíble historia de los seres vivos enviados a la Luna de forma clandestina

2 de enero de 1914, la mañana en la que nevó en Torrevieja: ¿pasará de nuevo estos días?

Detenidas doce personas y desmantelada una organización dedicada a la generar y distribuir recetas falsas

Pendientes del cielo para la Cabalgata de Reyes: Incertidumbre en la costa y lluvia en el interior de la provincia

