Kia Marcos Automoción, coche oficial de los Reyes Magos en la Cabalgata de Alicante 2026

Kia Marcos Automoción se enorgullece de anunciar que será coche oficial de los Reyes Magos en la tradicional Cabalgata de Alicante, que tendrá lugar el día 5 de enero de 2026.

Los Reyes Magos serán recibidos en el Puerto de Alicante, tras su desembarco desde Oriente, y desde allí disfrutarán de un paseo por la ciudad a bordo de los vehículos eléctricos Kia EV9, cortesía de Kia Marcos Automoción, hasta el inicio del recorrido oficial de la cabalgata.

Con esta colaboración, Kia Marcos Automoción reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, combinando la emoción de la tradición con la innovación de la tecnología eléctrica. Además, la iniciativa permite que los Reyes Magos lleguen a los ciudadanos con total seguridad, comodidad y respeto por el medio ambiente.

“Estamos muy ilusionados de acompañar a Sus Majestades en un momento tan especial para la ciudad y sus familias”, señala Alberto Garcia, representante de Kia Marcos Automoción. “Es un honor unir nuestra pasión por la movilidad eléctrica con la magia de la Cabalgata de Alicante”.

Kia Marcos Automoción invita a todos los alicantinos a disfrutar de esta tradicional celebración y a descubrir de cerca los vehículos eléctricos de última generación que acompañarán a los Reyes Magos en su recorrido.