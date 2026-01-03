Más autonomía, mismo precio

KGM España ha decidido poner una batería más eficiente y con mayor capacidad en su modelo 100% eléctrico, el Torres EVX, sin modificar su precio de venta de 34.500 Euros. Es, además, el KGM con la mayor garantía de la historia de la marca, 7 años o 150.000 km y la impresionante cifra de 10 años o 1.000.000 de kilómetros para la batería.

El KGM Torres es un SUV eléctrico del segmento D que mantiene las características de sus versiones de combustión e híbrido, como su tamaño de 4,72 metros de longitud, 1,89 metros de ancho y 1,73 metros de alto y algunos de los componentes que forman su silueta. No obstante, hay algunos cambios en su diseño, como sus grupos ópticos delanteros, más finos y dispuestos a lo largo del frontal, la ausencia de entrada de aire o unas llantas específicas.

KGM Torres EVX / Información

El diseño interior del Torres EVX refleja una combinación entre tecnología y confort, con un amplio habitáculo dominado por una doble pantalla de 12,3 pulgadas cada una, integrando el cuadro de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento. La capacidad del maletero es de 839 litros que, abatiendo completamente los asientos traseros, asciende a 1.662 litros. Tiene una salida V2L que permite alimentar dispositivos eléctricos externos.

Disponible en dos acabados, Trend y Life, el Torres EVX incorpora un elevado nivel de equipamiento desde la versión básica como los faros led con nivelación automática y luces diurnas led, las levas en el volante para facilitar el control de la frenada regenerativa, el control de crucero adaptativo inteligente o el sistema de acceso y arranque sin llave.

KGM Torres EVX / Información

En materia de seguridad, incorpora ocho airbags y un completo sistema de ayudas a la conducción (ADAS) con hasta 19 elementos que funcionan para proteger tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía, detectando obstáculos, ajustando la velocidad y corrigiendo trayectorias cuando es necesario para evitar colisiones.

El Torres EVX combina la potencia y versatilidad de un SUV todoterreno con la eficiencia y tecnología avanzada de un vehículo completamente eléctrico gracias a su motor eléctrico síncrono de imán permanente que desarrolla 207 CV y un par máximo de 339 Nm.

Su batería Blade Battery (de origen BYD) de tecnología LFP (litio-ferrofosfato), cuenta ahora con una capacidad que aumenta a 80,6 kWh, manteniendo una potencia de carga máxima de 120 kW, lo que permite cargar del 10 al 80% en tan sólo 30 minutos. Esta mejora se traduce en una autonomía homologada que supera la barrera de los 500 km en ciclo mixto y 664 km en entorno urbano.

La estética pura todoterreno, los acabados, el equipamiento y las prestaciones lo convierten en una muy buena opción. / Información

Pero ahora vayamos a la realidad. Cogimos el Torres en Madrid, cargado al 100%, y nos vinimos para Alicante por la Radial 4 y luego por la AP-36 ambas de peaje, pero casi sin tráfico. Ponemos el control de crucero a 120 km/h y eso nos permite llegar hasta La Roda, que está a mitad de camino, habiendo gastado un 65% de batería. Cargamos hasta el 80% en 20 minutos, aprovechamos para tomar un refresco, y continuamos viaje hasta Alicante sin ninguna parada más.

No se fíe de la autonomía que marca, no este coche sino todos los eléctricos, y tenga en cuenta el porcentaje de la cantidad de batería que nos queda. Eso no falla.

El comportamiento dinámico es el correcto en una conducción normal, que es la que suele hacer la mayoría de conductores. La conducción es muy suave, sin vibraciones, tanto en carretera como en ciudad.

El precio del KGM Torres EVX, la versión eléctrica del Torres, parte de 34.500 euros.

En cualquier caso, recordemos que el KGM Torres sigue estando disponible con motor de gasolina con un motor 1.5 Turbo de 163 CV, con GLP, y en versión híbrida Dual Tech con una potencia combinada de 204 CV. También hay una versión homologada para taxi. En resumen, es un todocamino familiar a precio razonable.