El Polo se renueva y electrifica

Volkswagen ha dado a conocer las primeras imágenes del nuevo ID. Polo, la versión 100% eléctrica del clásico modelo de la marca alemana que se fabricará en la planta de Seat y Cupra en Martorell (Barcelona) y que llegará a los mercados europeos a partir de la primavera de este año desde un precio de 25.000 euros.

El nuevo ID. Polo será el primero de los seis modelos eléctricos que la compañía alemana anunciará de la familia eléctrica ID en su apuesta por democratizar la electrificación en Europa.

Los Volkswagen ID. Polo GTi, ID. Cross y el ID. Polo. / Información

En su estreno en los próximos meses, el ID. Polo incorporará la nueva plataforma MEB+ de tracción delantera, que le permiten tener un tamaño muy similar al Polo clásico, con 4,05 metros de largo, 1,82 m de ancho y 1,53 m de alto, junto a una distancia entre ejes de 2,6 metros. No obstante, el maletero pasa de 351 litros a 435 litros, lo que le permiten ser un modelo más versátil que cualquiera de sus predecesores, perfecto para la vida urbana y el uso diario con amigos y familiares.

El ID. Polo estará disponible en tres niveles de potencia de salida: 116 CV, 135 CV y 211 CV. El deportivo ID. Polo GTI, con 226 CV, se incluirá en la nueva gama eléctrica más adelante este mismo año.

Las versiones de 116 CV y 135 CV incorporarán de serie una batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh, con una autonomía de en torno a los 300 km en consumo promedio. Esta batería puede cargarse en puntos de carga rápida de corriente continua con una potencia máxima de 90 kW.

Volkswagen ID. Polo / Información

Las versiones de 211 CV y 226 CV estarán equipadas con una variante NMC (níquel, manganeso y cobalto) de la nueva celda unificada PowerCo, con un contenido energético de 52 kWh netos, lo que permite una autonomía de hasta 450 km y una potencia máxima de carga de 130 kW en corriente continua.

En términos de diseño, Volkswagen no ha querido revelar las novedades que pretende introducir en esta nueva generación eléctrica del Polo en modalidad eléctrica. Sí ha revelado que incorporará la nueva línea de diseño ‘Pure Positive’: un frontal con logo iluminado, al igual que el trasero, faros led, llantas de aleación de 19 pulgadas y una nueva interpretación de la zona frontal con iluminación led.

En cuanto a la parte tecnológica, el ID. Polo llevará consigo los sistemas de última generación de Volkswagen en cuanto a ayudas al conductor ‘travel assist’ con asistencia lateral y longitudinal, así como el cambio de carril en autopista. Además, el ‘travel assist’ del ID. Polo ofrecerá por primera vez reconocimiento de semáforos y señales de stop.