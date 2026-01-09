Pequeño, eficiente y etiqueta ECO

Cuando se le pregunta a muchos conductores quien es el fabricante que más eléctricos vende, muchos dicen Toyota, sin embargo la mayoría de sus modelos tienen una versión híbrida. El Yaris, el Corolla, el C-HR, el RAV4… todos han ido sumándose a la electrificación, es decir a los híbridos, que la marca japonesa inició mucho antes que nadie. Sin embargo, había un modelo que seguía sin esa versión, y era, curiosamente, el que más lógica tenía que la tuviera, pues es el coche más urbano de toda la gama.

El Toyota Aygo X Cross Hybrid presenta una motorización híbrida de última generación, la del Yaris, que combina un consumo reducido, unas bajas emisiones y un diseño crossover adaptado al entorno urbano.

En cuanto a prestaciones, éste cuenta con más potencia y aceleración gracias a su nuevo motor híbrido de 1,5 litros que desarrolla 116 CV de potencia, lo le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. A ello se suma un consumo mejorado de hasta 3,8 l/100 km en ciclo combinado WLTP.

Por estilo y prestaciones, el Toyot Aygo X Cross Hybrid conseguirá buena cuota de mercado. / Información

El diseño también evoluciona, con un frontal renovado y un voladizo delantero más largo (+76 mm) que refuerza su carácter crossover. Es un cuatro de cuatro plazas, y el interior incorpora un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas y, en función del acabado, llantas de 17 o 18 pulgadas.

El Toyota Aygo X Cross Hybrid incorpora de serie la última generación de Toyota Safety Sense, que suma dos importantes novedades: un sistema de Seguridad pre-colisión mejorado y un control de aceleración errónea a baja velocidad.

El sistema de Seguridad pre-colisión combina una cámara frontal y un radar de ondas milimétricas para detectar riesgos y activar alertas sonoras y visuales. En caso necesario, la asistencia de frenado Pre-colisión aplica fuerza adicional al freno, mientras que la nueva Dirección Asistida de Emergencia ayuda al conductor a esquivar obstáculos sin perder la trayectoria. El control de aceleración errónea limita las aceleraciones bruscas en maniobras a baja velocidad.

Toyota Aygo X Cross Hybrid. / Información

Seguridad. El equipamiento de seguridad se completa con un Control de Crucero Adaptativo (ACC) actualizado, que amplía sus funcionalidades para una conducción más cómoda y segura. Dependiendo de la versión elegida, se puede acceder a un sistema multimedia con pantalla táctil de 9 o 10,5 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y climatizador bi-zona.

Todo lo necesario para convertir a este urbano en un coche perfectamente válido también fuera del centro de la ciudad.

En cuanto a acabados, la gama está disponible en cuatro configuraciones: Play, Like, Chic y el GR Sport, su tope de gama.

Precios. El Toyota Aygo X Cross Hybrid parte desde 20.900 euros en acabado Play. El acabado Like parte desde 21.900 euros, el acabado Chic, desde 24.500 euros, y el tope de gama, el GR Sport, por 25.500 euros y detalles específicos.