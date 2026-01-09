El rey de las zonas urbanas

Mini decidió pasar por la electrificación, pero manteniendo el ADN que en su día diseñó Sir Alex Issigonis, diseñador del clásico modelo original. Mini quiso estructurar y diferenciar sus modelos, y para ello dejó el Mini con 3 puertas y el apellido Cooper, desapareciendo la versión de 5 puertas que se sustituyó con el Aceman sólo como vehículo eléctrico, y el SUV Countryman.

Con el Aceman estamos ante un crossover de cinco puertas ágil, con unas dimensiones exteriores compactas, pero con mucho espacio para los ocupantes y un sistema de propulsión 100% eléctrico.

Al verlo nos deja bien a las claras que estamos ante un Mini. Si lo vemos desde la parte delantera, lo seguimos descubriendo al ver que el frente cerrado, sin parrilla, nos indica que estamos ante un vehículo eléctrico.

El interior es muy amplio y cómodo. / Información

Robusto. Exteriormente presenta unos robustos contornos y mantiene sus dimensiones contenidas, con 4,07 metros de largo, 1.75 de ancho y 1.50 de alto. Para hacernos una idea, lo podemos encajar entre el Cooper y el Countryman.

El Aceman incluye las barras de techo como equipamiento de serie. Es atrevido, ya que a pesar de que hablamos de que es el compañero perfecto para la ciudad, se atreve con todo. Incluye protecciones off-road en la parte delantera, trasera y lateral del vehículo.

En su interior, el Mini Aceman reinterpreta los diseños típicos de la marca, como pueden ser sus icónicos faros. Su forma se reproduce en la claridad del diseño del capó con sus líneas precisas, confiriendo a la parte delantera del vehículo un carácter distintivo.

Los elementos de la luz diurna de los faros led pueden seleccionarse en tres modos diferentes. A pesar de sus reducidas dimensiones, el interior es muy amplio y cómodo, en otro guiño a la visión original. El volante reúne los elementos que más solemos utilizar a la hora de conducir. Por supuesto, lo más característico de su interior es la pantalla Oled central, a la que acompaña una barra de mandos. Si conducimos de noche, la iluminación ambiente crea un ambiente que convierte la conducción en una experiencia que va más allá. Está claro que los modos de experiencia son un extra muy a tener en cuenta. En función del modo seleccionado, se modifica la combinación de colores de los patrones luminosos y la iluminación ambiental de todo el interior. Los sonidos de conducción de nueva creación realzan la experiencia de la movilidad totalmente eléctrica.

Exteriormente tiene una línea robusta. / Información

100% eléctrico. En lo que a propulsión se refiere, como ya hemos dicho, es totalmente eléctrica. Desarrolla una potencia de 258 CV, con un par motor de 350 Nm. El conjunto nos ofrece una autonomía de 355 kilómetros en ciudad. La batería es de 54,2 y puede cargarse con hasta 95 kW CC en estaciones de carga rápida. Con todo, en menos de 30 minutos se puede cargar la batería del 10% al 80%.

En carretera el vehículo responde de manera firme. Evidentemente, en un vehículo eléctrico, debemos cambiar nuestra forma de conducir, porque lo importante es alargar lo máximo posible la autonomía, y para ello haremos una conducción eficiente.

La posición del conductor y pasajeros es cómoda, y se pueden hacer kilómetros sin acusar en exceso el cansancio. Para divertirnos, podemos cambiar los modos de conducción, y así hacer más agradable el viaje. Y si viajamos de noche, la iluminación permite disfrutar. La respuesta de la dirección está muy calibrada, y el sistema de frenado es todo un seguro. Pero no hay que olvidarse que la diversión tiene un coste en el consumo.

Y ahora viene la pregunta, ¿pero con este coche se puede viajar?, pues si, pero tendremos que parar a recargar la batería a partir de 150/180 km.

Ir desde Alicante a Madrid nos llevará tres paradas, si cargamos hasta el 80%, y procuraremos hacerlas a la hora de comer, o para estirar las piernas, tomar un refresco, etc. Si viajamos con nuestros hijos, pues eso nos lo agradecerán. Es un coche para disfrutarlo en conducción urbana o semiurbana, y si tenemos que viajar, pues con parar más veces, solucionado. Este coche no lo compraremos para estar todos los días en la carretera.

En cuanto a su precio, esta versión John Cooper Works del Aceman está disponible desde 43.390 euros.