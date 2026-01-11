Marcos Automoción acerca el coche de ocasión a la provincia de Alicante con su marca Modrive

Encontrar un coche que encaje con lo que necesitas, con garantías, sin esperas y a un precio razonable no siempre es fácil. El mercado ha cambiado, los plazos de entrega se alargan y cada vez más conductores buscan alternativas fiables al vehículo nuevo. En ese escenario, el coche de ocasión se ha convertido en una opción inteligente para quienes quieren estrenar coche sin renunciar a seguridad, confianza ni respaldo profesional. Y es precisamente ahí donde Modrive ha sabido dar con la clave: una oferta amplia, revisada y disponible de inmediato, pensada para quienes no quieren esperar para volver a ponerse al volante.

Para quienes no la conozcan, Modrive es la marca especializada en vehículos de reestreno de Marcos Automoción, una propuesta centrada en coches de ocasión cuidadosamente seleccionados, revisados y listos para su entrega inmediata. Con un fuerte enfoque digital y una amplia red de instalaciones físicas, Modrive facilita una forma sencilla y transparente de comprar un coche, combinando un amplio stock disponible online con atención personalizada en sus centros. En este contexto de crecimiento, la marca da ahora un nuevo paso con la apertura de una instalación en Elche, reforzando su presencia en el sureste peninsular.

El nuevo centro de Modrive en Elche se ubica en Ronda Vall d’Uixó, 131 (Elche, Alicante), un emplazamiento estratégico que mejora la accesibilidad para los conductores de toda la provincia de Alicante. Desde esta ubicación, la marca acerca su amplio catálogo de vehículos a un mayor número de usuarios, facilitando el acceso a una oferta variada y disponible de forma inmediata.

Localización

Hasta ahora, Modrive contaba con tres instalaciones físicas, dos en Valencia, en Pista de Silla y Paterna, y una en Murcia. Con la apertura del centro de Elche, la marca continúa consolidando su red territorial, combinando espacios físicos con un fuerte enfoque digital que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Ese componente digital permite a los clientes consultar en modrive.com un stock superior a 2.000 vehículos, comparar modelos, precios y características, y avanzar en todo el proceso de compra de manera sencilla y transparente. A esta experiencia online se suma la atención personalizada en las instalaciones físicas, pensadas para acompañar al cliente en una decisión clave como es la compra de un coche.

La oferta de Modrive incluye vehículos cuidadosamente seleccionados y revisados, con entrega inmediata, y con condiciones que aportan tranquilidad y confianza al comprador. Todos los coches cuentan con hasta cinco años de garantía y una prueba de 15 días o 1.000 kilómetros, que permite comprobar el vehículo en el uso real antes de tomar la decisión definitiva. Además durante el mes de enero, y solo en la instalación de Elche, los vehículo adquiridos contarán con un año de garantía adicional.

Con esta nueva apertura en Elche, Marcos Automoción refuerza su apuesta por una movilidad accesible, segura y de calidad, acercando la propuesta de valor de Modrive a una zona estratégica como la provincia de Alicante. Un paso más en una estrategia de expansión que combina experiencia, solidez y una clara orientación al cliente.