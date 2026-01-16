Changan Borjamotor, la nueva marca china, se estrena en Alicante con los nuevos Deepal S05 y S07

Alicante da la bienvenida a una nueva protagonista en el mundo del automóvil: Changan, una de las marcas chinas con mayor peso internacional, que aterriza en la provincia de la mano de Borjamotor, su concesionario oficial. Y lo hace con dos de los modelos más avanzados de la gama eléctrica de Changan: el Deepal S05 y el Deepal S07. Ambos SUV, que ya se pueden adquirir con entrega inmediata en Borjamotor, representan la visión de futuro de la marca, combinando diseño italiano, tecnología de última generación y un alto nivel de eficiencia eléctrica.

¿Qué es Changan Automobile?

Para ponerlo en contexto, Changan Automobile es uno de los cuatro grandes grupos automovilísticos de China y lleva más de cuatro décadas acumulando experiencia en la fabricación de vehículos. Su crecimiento ha sido constante gracias a una estrategia que mezcla tradición e innovación, y que hoy se traduce en una presencia global cada vez más sólida. En pocas palabras: no es una marca “nueva” que aparece de la nada, sino un gigante con recorrido que ahora apuesta con fuerza por Europa y, en concreto, por España.

Su diseño se ha trabajado en Turín y su puesta a punto se ha orientado al mercado europeo desde Reino Unido / Pilar Cortés

Ese salto a nuestro mercado llega respaldado por un socio local con trayectoria: Borjamotor. Desde su nacimiento en 1950, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en un referente, con un equipo de más de 500 profesionales repartidos en puntos estratégicos de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete.

Raúl Palomino, gerente de Changan Borjamotor, junto a los nuevos modelos / .

Raúl Palomino, gerente de Changan Borjamotor, señala que “con la llegada del DEEPAL S05 y el DEEPAL S07 entra por la puerta grande al mercado alicantino Changan Borjamotor. Esta unión que articula una gran experiencia y trayectoria que combina tradición, innovación y expansión desde lo global y lo local, quiere tener una participación de mercado importante".

Changan Deepal S05 eléctrico

El desembarco de Changan en Alicante comienza con modelos que llaman la atención por lo que ofrecen, pero también por lo que cuestan. El que abre la puerta a muchos conductores es el Changan Deepal S05 eléctrico, un SUV compacto inteligente que llega con un enfoque muy claro: darte la sensación de estar subiendo a un coche de gama alta, sin que el precio se dispare.

A primera vista, el Deepal S05 destaca por sus proporciones equilibradas: dimensiones de 4.598 mm de largo, 2.880 mm de distancia entre ejes y un amplio espacio interior. Este coche es de tamaño medio que destaca por su estética premiada con el iF Design Award y un coeficiente aerodinámico de solo 0,25, optimizando consumo y autonomía.

El Deepal S05 es de tamaño medio que destaca por su estética premiada con el iF Design Award / .

Y hay un detalle que dice mucho: su diseño se ha trabajado en Turín (Italia) y su puesta a punto se ha orientado al mercado europeo desde Reino Unido. Todo esto supone una estética cuidada, un tacto pensado para nuestras carreteras y un producto que no llega “tal cual”, sino adaptado para encajar aquí.

Especificaciones técnicas clave del Deepal S05

El Deepal S05 está disponible en Changan Borjamotor en tres versiones: RWD Pro, RWD Max y AWD Max, con potencias que alcanzan hasta 320 kW en su versión de tracción total. Incorpora una batería LFP de 68,8 kWh, con autonomías de hasta 485 km WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos en la versión AWD. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, permitiendo pasar del 30 al 80 % en apenas 15 minutos.

El Deepal S05 destaca por sus proporciones equilibradas: 4,59 metros de largo, tamaño perfecto para moverse por ciudad con soltura / Pilar Cortés

Deepal S07: el SUV eléctrico más sofisticado de la gama

Changan Borjamotor quiere posicionar el Deepal S07 como el SUV eléctrico insignia de la marca. Con un diseño tipo SUV coupé, desarrollado en Turín, ofrece una presencia elegante y robusta. Sus dimensiones crecen hasta los 4.750 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.900 mm, garantizando un habitáculo amplio, luminoso y orientado al confort premium.

Con un diseño tipo SUV coupé, el Deepal S07 ofrece una presencia elegante y robusta. / .

Tecnología y rendimiento del Deepal S07

El S07 equipa un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) con tracción trasera, batería NCM de 79,97 kWh y una autonomía de hasta 467 km WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su sistema de carga AC es de 11 kW, mientras que la carga rápida DC permite recuperar del 30 al 80 % en aproximadamente 35 minutos.

Ambos modelos incorporan un completo paquete de asistentes ADAS, pantallas centrales giratorias de gran formato / .

Seguridad, conectividad y experiencia a bordo

Ambos modelos incorporan un completo paquete de asistentes ADAS, pantallas centrales giratorias de gran formato (15,4” en S05 y 15,6” en S07), Head-Up Display de realidad aumentada, sistemas de sonido premium con 14 altavoces y amplias capacidades de carga. El Deepal S07 ha sido reconocido con la máxima puntuación de 5 estrellas Euro NCAP, reforzando su enfoque en la seguridad.

Precio y garantías

En cuanto al precio de los nuevos modelos, Palomino afirmó que, “el Deepal S05 que tiene un precio de partida de 29.280€ más las ayudas de Plan Auto, la nueva subvención del Gobierno para compradores de coche eléctrico en España. Por su parte el Deepal S07 va desde 33.919€ más la ayuda del Plan Auto”.

Garantía de 7 años o 160.000 km para el vehículo, y 8 años o 200.000 km para la batería / Pilar Cortés

Y para rematar la experiencia, los dos modelos cuentan con 7 años o 160.000 km para el vehículo, y 8 años o 200.000 km para la batería y su sistema eléctrico, una de las coberturas más amplias del mercado. También cuentan con cinco estrellas Euroncap que los posiciona dentro de los más seguros del mercado. Asimismo, cuentan con asistencia en carretera y logística de recambios con entrega en 48 horas.

Ubicación de Changan Borjamotor

La marca Changan abrirá unos 60 concesionarios en España durante este 2026 que le permitirá fortalecer su red de posventa y recambios en su primer año con un ecosistema logístico de primer nivel.

La marca Changan abrirá unos 60 concesionarios en España durante este 2026 / .

Así empieza la historia de Changan Borjamotor en Alicante: con una marca potente, un concesionario con raíces y los dos primeros modelos. Si llevabas tiempo buscando un eléctrico completo, sin que el precio se te fuera de las manos, puede que este sea el tuyo.