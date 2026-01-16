Nuevo Kia Stonic: ficha técnica, motorizaciones y equipamiento del SUV urbano de Kia

En un mercado donde muchos coches urbanos parecen cortados por el mismo patrón, el Kia Stonic juega otra carta: la de un crossover de ciudad con personalidad, pensado para quien quiere moverse ágil entre semáforos, rotondas y aparcamientos imposibles, sin renunciar a una imagen con carácter. Su última actualización llega con una idea clara: refrescar el modelo por dentro y por fuera para que siga siendo un compañero que encaja con un ritmo de vida rápido, cambiante y muy de calle.

Una imagen actual para el entorno urbano

El nuevo Kia Stonic, disponible en Kia Marcos Automoción, aterriza con una estética renovada que pone el foco en lo visual y en lo emocional. No se trata solo de “cambiar la cara”, sino de reforzar ese aire de crossover urbano que lo define. La inspiración en el nuevo lenguaje de diseño de Kia se nota en un estilo más moderno y decidido, con detalles que buscan llamar la atención sin caer en la exageración. La idea es clara: un coche que, incluso parado, transmite movimiento.

El nuevo Kia Stonic está disponible en Kia Marcos Automoción / HECTOR FUENTES

Esa sensación continúa al abrir la puerta. El interior rediseñado sigue la misma línea: energía audaz, ambiente actual y una disposición pensada para que el conductor sienta que todo está donde tiene que estar. La propuesta no va de complicar, sino de sumar: un puesto de conducción que invita a sentarse, arrancar y salir, con esa percepción de control que se agradece especialmente en el uso diario.

Un habitáculo pensado para el día a día

En el Stonic, la clave está en la experiencia: mantenerlo todo a tu alcance para que puedas centrarte en lo que importa, la carretera. En ciudad, donde pasan cosas cada segundo, tener un entorno de conducción claro marca la diferencia. El planteamiento es el de un coche que busca que te sientas conectado, al mando y cómodo con tu propio estilo de conducción.

Esa conexión no es solo tecnológica, también es una cuestión de ergonomía y de lógica. El Stonic quiere acompañarte en los trayectos cortos y en los planes improvisados. Un coche que pretende estar en sintonía con lo que necesitas y con lo que deseas cuando te mueves por la ciudad, pero que también sabe adaptarse cuando el asfalto se abre y aparecen carreteras más despejadas.

Seguridad: conducción más inteligente, más tranquila

El otro gran pilar del modelo es la seguridad, con una gama de tecnologías ADAS pensada para aumentar la protección en distintos escenarios. El planteamiento es especialmente interesante porque no se limita a un único tipo de uso: sirve tanto para calles urbanas más cargadas de tráfico como para vías más fluidas.

El Stonic incorpora asistentes anticolisión que ayudan a detectar riesgos de choque antes de que se produzcan / ALEX DOMINGUEZ

En ese sentido, el Stonic incorpora asistentes anticolisión que ayudan a detectar riesgos de choque antes de que se produzcan. En el día a día, esto se traduce en un plus de tranquilidad, sobre todo en momentos habituales como los cambios de carril, las incorporaciones o las maniobras en entornos donde todo ocurre deprisa. La idea es que el coche no solo reaccione, sino que también anticipe, aportando una capa adicional de ayuda cuando más se necesita.

Motores para elegir tu equilibrio

En el apartado mecánico, el Kia Stonic propone dos caminos para encajar con distintos perfiles: la motorización 1.0 T-GDi de gasolina o la opción híbrida ligera de 48 V, pensadas para que cada conductor encuentre su propio punto de equilibrio entre eficiencia y rendimiento. Aquí el enfoque es práctico: no todo el mundo busca lo mismo, y el Stonic quiere ofrecer alternativas sin complicar la elección.

El interior rediseñado transmite energía audaz y ambiente actual / .

También suma la posibilidad de optar por cambio manual o DCT, algo que, de nuevo, encaja con esa idea de adaptarse a tu estilo y a tu ritmo. Y para rematar, la gama se estructura con acabados Baseline o GT-Line, dos maneras de entender el coche según lo que priorices: una opción más directa y otra con un enfoque más marcado en la estética y el carácter.

Con su imagen renovada, su apuesta por la seguridad inteligente y una gama que permite ajustar motor, cambio y acabado a cada forma de conducir, el Kia Stonic se presenta como un crossover urbano con intención: no quiere pasar desapercibido, pero tampoco promete lo que no necesita. Su terreno natural es la ciudad, aunque está preparado para acompañarte cuando el plan cambia y el día pide un poco más de carretera.

7 años de garantía: una apuesta por la confianza

Kia mantiene una de las garantías más amplias del sector / HECTOR FUENTES

Kia mantiene una de las garantías más amplias del sector: 7 años. Esta cobertura es un punto fuerte para quienes buscan una compra segura y a largo plazo. Es una declaración de confianza del fabricante en la durabilidad de sus vehículos.