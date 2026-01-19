¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Así puedes saber en 2 minutos si tiene seguro (y evitar un susto)

Comprobar si un coche tiene seguro en vigor es uno de esos trámites que conviene hacer antes de conducirlo… y especialmente antes de comprar un vehículo de segunda mano. No solo por tranquilidad: circular sin el seguro obligatorio puede acarrear sanciones elevadas y, si hay un accidente, consecuencias económicas muy serias.

Además, hay situaciones muy comunes en las que esta comprobación resulta clave: si estás mirando coches de segunda mano, si has heredado un vehículo, si vas a utilizar un coche que llevaba tiempo parado o, sencillamente, si quieres quedarte tranquilo y asegurarte de que todo está en regla.

Si necesitas una verificación rápida y fiable, estas son las opciones más prácticas.

Cómo saber si un coche tiene seguro: las vías más fiables

1) Comprobar el seguro por matrícula en la DGT (la opción más directa)

Una de las formas más rápidas es hacerlo a través de la matrícula. La Dirección General de Tráfico (DGT) permite solicitar un informe del vehículo desde su Sede Electrónica, donde se reflejan datos básicos del coche, incluida información relacionada con su situación.

Para hacerlo solo necesitas dos cosas: el número de matrícula y un método de identificación digital (por ejemplo, Cl@ve o certificado electrónico). Es una comprobación especialmente útil cuando el coche no es tuyo todavía y quieres asegurarte de que todo está correcto antes de avanzar.

2) Informe reducido vs. informe completo: cuál conviene pedir

Aunque ambos informes pueden servir, no tienen la misma finalidad. El informe reducido suele ser suficiente para una primera comprobación rápida, cuando estás en fase de búsqueda o comparando varios vehículos. Sin embargo, si la compra está avanzada, lo habitual es recurrir al informe completo, porque ofrece una visión mucho más clara de la situación del coche.

En este segundo caso puedes encontrar información relevante como la titularidad, posibles cargas o incidencias administrativas y la situación de la ITV, entre otros datos.Por tanto, si vas a cerrar la operación, el informe completo es el que más seguridad aporta.

3) Consulta del FIVA: para situaciones justificadas

Además de los informes de la DGT, existe una fuente oficial específica: el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros. Este registro recopila información sobre los vehículos asegurados en España.

Eso sí, conviene tenerlo claro: no es un sistema pensado para consultas generales por parte de cualquier persona. Se utiliza principalmente en supuestos justificados, por ejemplo tras un accidente, cuando es necesario confirmar si el otro vehículo tenía seguro. En estos casos, el proceso suele canalizarse a través de la aseguradora o mediante una solicitud formal motivada.

Recomendación práctica si vas a comprar un coche de segunda mano Sin convertirlo en un manual, hay tres comprobaciones que conviene hacer siempre para reducir riesgos: Solicitar un informe en la DGT a partir de la matrícula. Si la compra está avanzada, pedir el informe completo. Verificar documentación del seguro (póliza o recibo) y confirmar fechas de vigencia.

Cómo saber con qué compañía está asegurado un coche

Esta es otra de las dudas más habituales, sobre todo cuando han pasado meses desde la contratación, se ha extraviado la documentación o el recibo se paga por domiciliación y no se revisa con detalle.

Antes de complicarte, lo más eficaz suele ser comprobarlo por vías sencillas:

Revisar la póliza o algún recibo antiguo, si lo conservas.

o algún antiguo, si lo conservas. Consultar el extracto bancario , porque el cargo domiciliado suele dar pistas sobre la aseguradora o el mediador.

, porque el cargo domiciliado suele dar pistas sobre la aseguradora o el mediador. Buscar en el correo electrónico, donde muchas compañías envían póliza, renovaciones y documentación.

Y si aun así no lo tienes claro o quieres confirmarlo sin perder tiempo, puedes acudir a un mediador de confianza.

Qué ocurre si un coche no tiene seguro: sanciones y riesgos

Conducir sin el seguro obligatorio no solo es ilegal; también puede salir muy caro. Las consecuencias más frecuentes incluyen multas que pueden ir de 601 a 3.005 euros, además de la inmovilización del vehículo y los gastos derivados (grúa y depósito).

Pero el mayor problema llega si ocurre un accidente: en ese caso, el conductor puede verse obligado a asumir los daños causados a terceros, tanto materiales como personales. Además, aunque el Consorcio de Compensación de Seguros puede cubrir determinados daños en algunos supuestos, después puede reclamar el importe al responsable. Dicho de otra forma: el golpe económico puede multiplicarse.

Lo que debes llevarte de esta guía

Saber si un coche tiene seguro es un trámite accesible si utilizas los canales adecuados: informes en la DGT por matrícula y, en casos específicos, la consulta del FIVA. Son verificaciones especialmente recomendables en operaciones de compraventa de vehículos usados.

Y si, además, quieres confirmar si tu póliza está activa, localizar con qué compañía estás asegurado o revisar coberturas, contar con apoyo profesional desde el inicio puede ahorrarte tiempo y evitar errores.