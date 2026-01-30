Marcos Automoción refuerza su liderazgo con 21 marcas y más de 100 concesionarios

Avalada por una trayectoria de más de 50 años, Marcos Automoción es una empresa con una amplia experiencia que se ha convertido en una de las compañías más fuertes en el sector de la automoción en España. Está presente en seis provincias españolas: Alicante, Almería Murcia, Valencia, Madrid y Toledo. Cuenta con un equipo de más de 2.000 personas en todas las áreas de Venta y Posventa, que le permite ofrecer un servicio integral de Taller, Chapa y Pintura, Recambios, y Seguros.

Marcos Automoción es un conglomerado de empresas que cuenta actualmente con más de 100 concesionarios propios de las marcas: Peugeot, Citroën, DS, Opel, BMW, Mini, Leapmotor, Ebro, BYD, Land Rover, Range Rover, Mazda, MG, Ford, Nissan, Kia, Hyundai, Renault, Dacia, Marcos Renting, y Modrive. Esta última es la marca de vehículos de reestreno de Marcos Automoción. Es una de las compañías más fuertes a nivel nacional, con un total de 21 marcas.

Centrándonos en la provincia de Alicante, Marcos Automoción es concesionario de 14 marcas diferentes, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Land Rover, Range Rover, BYD, Mazda, Ford, Nissan, Kia, Hyundai, Leapmotor y Ebro. Con instalaciones en Alicante, Alcoy, Elda, Santa Faz, Elche, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Benidorm, y Dénia.

Citroën. Ofrece una gama con una excepcional relación calidad-precio-equipamiento en todos los segmentos. La gama se centra en la electrificación y la renovación de sus SUV, destacando el nuevo C5 Aircross híbrido, PHEV o eléctrico100%, y el nuevo ë-C3 Aircross, con capacidad para 7 plazas. Completan la oferta el ë-C3 urbano, C4/C4X, C5 X y vehículos comerciales.

DS. La firma de lujo francesa DS Automobiles es una de las marcas premium más destacadas y refuerza definitivamente su compromiso con la sostenibilidad y la electrificación con un diseño refinado. Destacan los modelos compactos y SUV premium. Los modelos clave son el DS 3, DS 4, DS 7 y el SUV coupé DS Nº8.

Opel. La electrificación y la renovación de sus modelos clave, destacando el lanzamiento de la sexta generación del Astra con opciones eléctricas, microhíbridas y enchufables. La oferta SUV se consolida con el Grandland eléctrico, el Frontera Electric y el Mokka. La gama se completa con el popular Corsa y un enfoque reforzado en las variantes deportivas GSE y vehículos comerciales.

Concesionario de Marcos Automoción en Sant Joan d'Alacant. / ALEX DOMINGUEZ

Peugeot. Esta marca ofrece una de las gamas más completas del mercado, y se caracteriza por la electrificación y la renovación de sus compactos y SUV, destacando el Peugeot 308 con versiones híbridas, diésel y eléctricas y el renovado 408. La oferta para este año 2026 incluye motores microhíbridos de 110 y 145 CV, híbridos enchufables y opciones 100% eléctricas.

Range Rover. La gama se consolida como un referente de lujo y electrificación, destacando el lanzamiento del primer Range Rover 100% eléctrico, junto a versiones microhíbridas diésel y gasolina y un híbrido enchufable de gran autonomía. La oferta incluye los modelos Range Rover, Sport, Velar y Evoque.

Land Rover. La gama Discovery se centra en el lujo y la capacidad todoterreno, destacando las nuevas ediciones especiales 35º Aniversario, Tempest y Gemini, ambas con motores diésel microhíbridos de 3.0 y 6 cilindros, con hasta 350 CV. Se mantienen las versiones Dynamic SE y HSE. La gama Defender se consolida con las carrocerías 90, 110 y 130. Esta actualización mejora la tecnología y mantiene los motores diésel, microhíbridos y enchufables.

Mazda. Es una marca centrada en el desarrollo de automóviles con un buen compromiso entre calidad y precio, tecnología y, sobre todo, soluciones técnicas muy enfocadas en la eficiencia y en el respeto medioambiental. Destaca la tercera generación del Mazda CX-5, más grande y con motor 2.5 e-Skyactiv G, junto a nuevas opciones eléctricas como el Mazda CX-6e y el Mazda6e.

Ford. La marca americana está apostando fuerte por los vehículos eléctricos, con una oferta variada y atractiva para todos los gustos y necesidades. Destacando el Ford Explorer eléctrico, el Capri eléctrico, el Puma Gen-E eléctrico y el Mustang Mach-E. La oferta incluye la actualización del Ranger con una versión PHEV y modelos híbridos como el Kuga y el Puma.

Nissan. La gama Nissan 2026 se centra en la electrificación, destacando el nuevo Micra eléctrico, la tercera generación del crossover Leaf y un renovado Juke eléctrico. La oferta se completa con los Qashqai con tecnología e-Power y X-Trail, consolidando una gama totalmente renovada, eficiente y básicamente eléctrica o híbrida.

Marcos Automoción ofrece diversidad de opciones de vehículos de ocasión. / ALEX DOMINGUEZ

Kia. Destacan la expansión de la familia EV (del EV2 al EV9), actualizaciones de modelos clave como el Sportage y Niro, y la introducción de los vehículos comerciales eléctricos PV5. Esta gama ofrece opciones híbridas (HEV), enchufables (PHEV) y 100% eléctricas, para dar respuesta a las necesidades de un amplio abanico de conductores.

Hyundai. La gama Hyundai se caracteriza por su apuesta por la electrificación y la renovación de sus SUV, destacando el compacto eléctrico Hyundai Inster, la actualización del Tucson y Kona (híbridos/eléctricos), y la llegada del Ioniq 6. La oferta se completa con los i10, i20, i30 y los nuevos Santa Fe, enfocándose en la tecnología y la versatilidad.

Ebro. La marca española Ebro sigue expandiéndose a buen ritmo, ya que desde su renacimiento en noviembre de 2024, han vendido más de 10.000 unidades. La gama abarca desde SUV urbanos hasta familiares de gran tamaño, ofreciendo una de las propuestas más completas del mercado español. Al s400 HEV, s700, s800, s700 PHEV y s800 PHEV se le une el nuevo s900 PHEV, el «buque insignia» de la firma española, que con 4,81 metros de largo, 1,92 de ancho y 1,74 metros de alto, es un SUV híbrido enchufable con 7 plazas y una potencia de 425 CV.

BYD. La gama de BYD ha crecido en España y, tras el Atto 3 han llegado los distintos Seal, Seal U y Atto 2, hasta los más recientes Dolphin Surf y Seal 6. Todos eléctricos, pero para satisfacer a un mercado que aún no acepta una movilidad completamente eléctrica, gran parte de los BYD también tienen una versión híbrida enchufable, que añade las letras DM-i al nombre.

Leapmotor. La gama 2026 se amplía, destacando la fabricación en España, en la planta de Stellantis en Figueruelas, y el lanzamiento de nuevas versiones y modelos como el SUV compacto B10 (eléctrico y con autonomía extendida), el B05 previsto para abril, el B03X, que llegará en septiembre y el A05 a final de año.