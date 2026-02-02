Eficiente y electrificada

Ford continuará su ofensiva eléctrica con una gama de lo más completa en 2026. La gama se centra en la electrificación y los SUV, destacando el Ford Explorer eléctrico, el Capri eléctrico, el Puma Gen-E (eléctrico) y el Mustang Mach-E. La oferta incluye la actualización del Ranger 2026 (incluyendo PHEV) y modelos híbridos como el Kuga y el Puma. Además estos dos modelos tendrán como opción a partir de primavera la conducción autónoma del sistema BlueCruise.

Puma. Es un SUV de 4,19 metros de longitud que sigue siendo una referencia. Hay una versión eléctrica, con una autonomía de hasta 376 km y tecnología avanzada.

Capri 100% Eléctrico. El emblemático Ford Capri es un SUV coupé totalmente eléctrico, fusionando el espíritu deportivo con una autonomía de todo el día. Estrena una nueva batería y un motor eléctrico optimizado para los modelos de autonomía estándar. La potencia aumenta hasta los 190 CV y la autonomía hasta en 70 km.

Explorer 100% Eléctrico. Un SUV con una capacidad de carga rápida y una conectividad superior. Ofrece una conducción cómoda y eficiente para quienes buscan lo mejor en tecnología y confort. Como el Capri, estrena una nueva batería y un motor optimizado.

Kuga. Disponible en versión híbrida enchufable, ofrece lo último en conectividad. Con una mayor capacidad de remolque y funciones inteligentes, es ideal para quienes necesitan versatilidad y rendimiento. En primavera se podrá pedir con BlueCruise.

Mustang Mach-E. El primer SUV deportivo 100% eléctrico de Ford, y destaca por combinar la emoción de la conducción con el respeto al medio ambiente.

Ranger PHEV. El pick-up híbrido enchufable combina potencia y eficiencia. Este robusto vehículo permite una conducción sin emisiones en modo eléctrico, ideal para quienes necesitan un vehículo ecológico sin renunciar a la capacidad y robustez.

Ranger Raptor. El Ford Ranger Raptor 2026 se perfila como un pickup de alto rendimiento con un motor 3.0 V6 Biturbo gasolina de 292 CV, y diésel de 240 CV y tracción 4x4 avanzada. Cuenta con pantalla táctil, enfocada en la conducción off-road extrema.