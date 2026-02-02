Híbridos, eléctricos y enchufables

La gama Lexus 2026 se centra en la electrificación y la actualización de modelos clave, destacando el Lexus LBX con nuevas variantes de diseño y la renovación del sedán ES 300h/350e/500e, que introduce versiones 100% eléctricas con más de 530 km de autonomía. La gama RZ eléctrica también se actualiza con nuevos acabados.

La gama está compuesta por los todocamino LBX, UX, NX, RX y el eléctrico RZ, mientras que la berlina ES la completa junto al monovolumen de lujo LM.

Lexus LBX. La nueva gama LBX 2026 llega para, una vez más, romper con lo establecido y superar lo que se espera de un crossover compacto de lujo del segmento B. Tras el éxito y la excelente acogida del modelo desde su lanzamiento en 2023, la marca estrena la nueva gama 2026, que se renueva con importantes cambios a nivel de estilos y mejoras clave pensadas para elevar las sensaciones. Con la llegada de la nueva gama 2026 del LBX, la marca apuesta por una oferta comercial sencilla y manejable, articulada en estilos claramente diferenciados que incorporan equipamientos específicos. La oferta incluye hasta siete estilos diferentes, que ordenan de forma natural los distintos niveles de la gama.

Lexus UX. El crossover urbano de Lexus, el UX se ha renovado para ofrecer más eficiencia, más potencia, más confort y un mayor refinamiento. Además, incorpora una serie de mejoras de última generación en materia de sistemas de seguridad y confort, que sin duda mejoran la experiencia de usuario respecto a la generación anterior.

Lexus RZ. El nuevo RZ, con sus 4,81 metros de longitud por 1,64 de altura y casi 1,90 de anchura dibuja una silueta Crossover con un interior espacioso, completo y con los materiales y acabado conocidos en Lexus. Completa la gama de RZ 2026, con dos nuevas motorizaciones. Incorpora un nuevo volante tipo jet, asociado al sistema Steer by Wire, que prescinde de las partes superior e inferior del aro tradicional del volante.

Lexus RX. La quinta generación del Lexus RX está disponible con tres motorizaciones híbridas diferentes. Es un modelo clave en la historia de Lexus al ser un abanderado de la tecnología híbrida en el mercado. Por ello Lexus incorpora grandes novedades y cambios.

Lexus ES. Este año llega la octava generación del nuevo Lexus ES, con importantes cambios en prestaciones, refinamiento, confort y lujo. Con una estrategia multitecnológica de Lexus, permite escoger entre una mecánica híbrida y las primeras variantes 100% eléctricas del nuevo ES, todas ellas disponibles en tracción delantera o total. El nuevo Lexus ES estará disponible a partir de abril en España y la preventa de los nuevos Lexus ES350e y ES500e 100% eléctricos, así como del nuevo Lexus 300h híbrido ya ha comenzado.

Lexus LM. El LM 350h ofrece dos posibles combinaciones. Una para el transporte de seis pasajeros; y una segunda de cuatro que reúne todos los requisitos para convertirse en un transporte de lujo.