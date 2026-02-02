Llega la sexta generación del Rav4

Toyota España cerró 2025 consolidando su liderazgo en el mercado español como la marca más vendida por cuarto año consecutivo, tras alcanzar 105.424 unidades matriculadas y una cuota total del 8,3 %. Toyota reafirma en sus resultados el ADN que ha definido a la marca durante décadas: fiabilidad, durabilidad y calidad.

Toyota Aygo X Cross. El Aygo X Cross Hybrid combina un consumo reducido, unas bajas emisiones y un diseño crossover adaptado al entorno urbano. Su motor híbrido de 1.5 litros desarrolla 116 CV.

Toyota Yaris. Mantiene el sistema multimedia Toyota Smart Connect, diseñado para un funcionamiento más sencillo, y continúa con la última generación de los sistemas de asistencia a la conducción.

Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. La gama del Yaris Cross Electric Hybrid ofrece un rendimiento más potente en todos sus acabados gracias a su sistema híbrido de quinta generación, y una conducción más segura y sencilla gracias a los modernos sistemas de seguridad y asistencia al conductor Toyota Assist.

Toyota C-HR. La segunda generación tiene un diseño atractivo, con mucha tecnología y varias opciones mecánicas. Está disponible en dos versiones híbridas, una HEV de 140 CV y otra HEV de 200 CV, además de una híbrida enchufable de 220 CV. El Toyota C-HR+ Electric representa la apuesta de Toyota en la estrategia multitecnología, ofreciendo innovación, diseño y tecnología 100% eléctrica.

Toyota Corolla Hybrid. El Toyota Corolla, recibe una actualización de equipamiento de la gama con motorizaciones 140H y 200H, enfocados en eficiencia. La gama Toyota Corolla se divide en tres carrocerías: 5 puertas, con una longitud de 4,37 metros; 4 puertas, 4,63 metros; y familiar, con 4,65 metros.

Toyota Corolla Cross. Este referente del segmento C-SUV, llega con un diseño actualizado, interior más refinado y exterior renovado con parrilla frontal rediseñada, nuevas ópticas y paragolpes.

Toyota bZ4X. El nuevo Toyota bZ4X es mucho más que una actualización. Su sistema eléctrico se ha mejorado ampliamente con unas nuevas baterías que generan más potencia, se cargan más rápido y ofrecen una autonomía superior.

Toyota Rav4. La sexta generación ya está disponible para pedidos (las entregas se realizarán en junio), con un diseño renovado. El nuevo Toyota Rav4 PHEV estrena el nuevo sistema híbrido enchufable de Toyota, basado en el motor de gasolina de 2.5 litros que mejora eficiencia y rendimiento. Por primera vez, el Rav4 PHEV se ofrece con tracción delantera FWD (4x2), con una potencia total de 268 CV, junto a la versión con tracción total AWD-i (4x4), de 304 CV.

Toyota Land Cruiser. Está disponible con una motorización diésel electrificada con un sistema de tecnología híbrida de 48V.