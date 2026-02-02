Nueva generación del Clio

Renault renueva por completo su icónico compacto con la llegada de la sexta generación.

Con 4,12 metros de longitud, 1,77 metros de anchura y 1,45 metros de altura, el nuevo Clio crece ligeramente respecto a su predecesor y se sitúa entre los urbanos más grandes de su categoría. El maletero alcanza 330 litros en las versiones de gasolina y GLP, y 310 litros en la híbrida. Renault ha bajado el borde de carga en 4 cm respecto al anterior Clio, así es más fácil colocar objetos voluminosos.

El diseño exterior sorprende por su modernidad, destacando la luneta trasera muy inclinada, que aporta dinamismo visual al conjunto.

Motorizaciones eficientes. La gama de motores arranca con el TCe de tres cilindros y 1,2 litros y 115 CV, disponible con cambio manual o automático de doble embrague. Su consumo se sitúa entre 5,0 y 5,1 l/100 km.

El Clio Eco-G 120 combina gasolina y GLP, con 120 CV y transmisión automática, registrando 6,9 l/100 km. La versión más potente es el híbrido E-Tech de 160 CV, que combina un motor de gasolina de 1,8 litros con dos eléctricos y una batería de 1,4 kWh, homologando un consumo de 3,9 l/100 km y acelerando de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos.

Equipamiento y tecnología. Renault ofrece tres niveles de equipamiento: Evolution, Techno y Esprit Alpine.

En cuanto a ayudas a la conducción, el Clio puede montar hasta 29 sistemas ADAS Renault mantiene además el práctico botón «My Safety», que permite activar una configuración personalizada de hasta cinco asistentes con un solo toque, reforzando la seguridad y comodidad de la conducción.