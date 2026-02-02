El Renault 4 E-Tech eléctrico recupera el espíritu del modelo original para reinterpretarlo como un compacto polivalente del siglo XXI.

Su diseño retrofuturista, claramente reconocible, se combina con una concepción práctica y modular pensada para el uso diario. No se trata únicamente de un eléctrico urbano, sino de un coche preparado para múltiples escenarios, tanto en ciudad como fuera de ella.

Entre sus argumentos destaca una notable capacidad de carga, con un maletero de 420 litros y una longitud útil de hasta 2,20 metros. El portón trasero, que desciende hasta el paragolpes, permite un umbral de carga especialmente bajo, de solo 61 centímetros, mejorando la accesibilidad respecto a la media del segmento. A ello se suma la función Extended Grip y una capacidad de remolque de hasta 750 kg, poco habitual en un modelo compacto eléctrico.

En el apartado tecnológico, el Renault 4 E-Tech eléctrico incorpora un completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción y una experiencia digital avanzada. El sistema openR link con Google integrado permite acceder a más de un centenar de aplicaciones y servicios, además de contar con reno, el avatar oficial de Renault basado en inteligencia artificial. Todo ello orientado a facilitar la vida a bordo y mejorar la interacción entre conductor y vehículo.

La gama se articula en torno a dos configuraciones mecánicas.

La versión más urbana combina un motor de 90 kW con una batería de 40 kWh, alcanzando hasta 308 kilómetros de autonomía en ciudad.

Por su parte, la otra variante eleva la potencia hasta los 110 kW y emplea una batería de 52 kWh, con un alcance de hasta 409 kilómetros en ciudad según ciclo homologado. Además, el modelo está disponible en versión Van, enfocada a profesionales y flotas.