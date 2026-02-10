El acabado más completo del Seat Ateca, el FR, es el nuevo estandar

El Seat Ateca, el SUV compacto de la marca española actualiza su oferta ofreciendo de serie el equipamiento más completo y deportivo, el FR.

El Seat Ateca FR 2026 sustituye al anterior ‘FR Special Edition’, e incorpora el equipamiento adicional que éste ofrecía, y una reducción de 1.900 euros.

El Seat Ateca FR 2026 está disponible con tres opciones, que se compone de motorizaciones de gasolina altamente eficientes y dinámicas, y transmisiones manuales y automáticas de doble embrague DSG.

La gama arranca con el equilibrado 1.0 TSI de 115 CV con cambio manual de seis velocidades. Para quienes buscan un plus de prestaciones, se ofrece el motor 1.5 TSI de 150 CV, disponible tanto con caja de cambios manual como con la avanzada transmisión automática DSG de siete relaciones. Este motor ofrece un mayor rendimiento, y consigue unas cifras de consumo y emisiones muy reducidas, gracias al sistema de desconexión de cilindros (ACT).

El Seat Ateca FR 2026 está disponible por 180 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 6.224 euros, para la versión 1.0 TSI 115 CV, a través de la atractiva fórmula de financiación Seat Flex, diseñada para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes ya que, al término del contrato, puede elegir si devolverlo, cambiarlo por otro modelo, o quedárselo aportando una cuota final de 18.332 euros.