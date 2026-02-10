Un aire más dinámico

Volkswagen tiene a la venta de la segunda generación del T-Roc en versión microhíbrida, que ha sido desarrollado desde cero y que tiene un precio en el mercado español desde 34.280 euros para la versión gasolina 1.5 eTSI con 115 CV.

El nuevo T-Roc presenta dos tipos de propulsiones microhíbridos de 48 V (1.5 eTSI) con 116 CV y 150 CV. Al igual que el modelo anterior, el nuevo T-Roc llegará en versión más potente, el 4Motion 2.0 eTSI de 333 CV. Todos los motores microhíbridos 1.5 y 2.0 cuentan con una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades.

Fabricado en la planta portuguesa de Palmela, el T-Roc es un coche destinado para viajes largos y en familia. Gracias a los 12 centímetros adicionales añadidos a los asientos traseros, los ocupantes de mayor estatura pueden sentarse cómodamente en esta zona del vehículo. Del mismo modo, el volumen del maletero aumenta en 30 litros hasta alcanzar los 475 litros cuando se carga hasta la altura de los respaldos de los asientos traseros.

Las gamas del nuevo T-Roc se articulan en tres acabados, cada uno con un enfoque propio. El acabado base T-Roc ofrece una propuesta equilibrada en diseño, confort y seguridad. Su precio en su acabado base parte desde 34.280 euros.

Volkswagen T-Roc / Información

Mientras, el acabado ‘Más’ añade un plus de exclusividad con llantas de aleación de 17 pulgadas, barras de techo en plata, lunas traseras oscurecidas, climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y el sistema Park Assist Plus para aparcamiento semi-automático. Aquí, su precio parte desde 36.520 euros (o 37.950 euros con motor de 150 CV).

Por su parte, el acabado R-Line enfatiza el carácter deportivo del T-Roc con llantas de 19 pulgadas, la introducción de faros IQ.Light HD Matrix LED, apertura eléctrica del maletero y asientos deportivos delanteros calefactables.

Además, incorpora el Digital Cockpit Pro, su sistema de iluminación ambiental personalizable en 30 colores, un volante multifunción deportivo calefactable y sistema Park Assist Pro, con funciones de aparcamiento totalmente automáticas. Su acabado más deportivo R-Line arranca en España por un precio desde 42.400 euros.

En conducción tiene el tacto esperado. Dirección suave pero no blanda, buena suspensión y buen comportamiento dinámico para un coche de su categoría y tamaño. Eso sí, los amantes del cambio manual de Volkswagen van a tener que despedirse de él, porque el nuevo T-Roc solo se va a comercializar con cambio automático DGS y la palanca está detrás del volante.