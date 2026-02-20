Benigar BMW Motorrad inaugura su nueva tienda de motos de ocasión

Benigar, concesionario oficial BMW Motorrad en Alicante y Valencia, celebró ayer la apertura de su nueva tienda de motos de ocasión con un evento de inauguración.

El nuevo espacio, dedicado en exclusiva a motos BMW Motorrad de ocasión, nace con el objetivo de ofrecer una experiencia especializada y una grandísima oferta de motos de la marca alemana para los amantes de las dos ruedas más especiales.

Equipo de BMW Motorrad Benigar. / INFORMACIÓN

Benigar BMW Motorrad Premium Selection reúne una selección de motos BMW certificadas, revisadas y con garantía oficial, manteniendo los estándares de calidad y fiabilidad que caracterizan a la marca.

El acto de inauguración se inició con unas palabras de Alberto Marchante, gerente de Benigar San Juan, quien destacó la importancia de este proyecto dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía.

Imagen de la inauguración. / INFORMACIÓN

Tras su intervención, los invitados disfrutaron de un cóctel acompañado con música en un ambiente distendido y cercano, y recibieron un detalle exclusivo. El evento dejó una excelente impresión entre todos los invitados, reforzando así la presencia de Benigar en la provincia de Alicante, y consolidando su apuesta por ofrecer soluciones de movilidad premium tanto en cuatro, como en dos ruedas.