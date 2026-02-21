Grande... pero no lo parece

Todo el mundo lo mira y sonríe, roza los cinco metros, tiene capacidad para hasta siete ocupantes y es la versión de batalla larga del Volkswagen ID. Buzz. Está tan bien diseñado que no parece tan grande, pero no tenemos que olvidar que es la versión eléctrica actualizada del mítico Bulli, la clásica y original furgoneta de Volkswagen de los años 50 del pasado siglo. El más preciado de los Bulli antiguos es la versión Samba, de 23 ventanillas, y este «moderno» Samba Bus tiene el techo solar panorámico electrocrómico más grande jamás fabricado por la marca alemana.

Con una longitud de 4.962 mm y siete plazas, el ID. Buzz es más largo que la versión corta, que curiosamente no tiene salidas de aire en las plazas traseras. La longitud adicional se debe al aumento de la distancia entre ejes en 250 mm, creando espacio para una tercera fila de asientos, proporcionando hasta 2.469 litros de espacio de almacenamiento, y para albergar una nueva batería más grande de 85 kWh, que proporciona aún más autonomía. El ID. Buzz de batalla larga está disponible con un motor eléctrico de 286 CV, y aumenta la velocidad máxima hasta los 160 km/h (en el ID. Buzz corto de 204 CV que mide 4,71 m de largo, y sólo está disponible en versión de cinco plazas, la velocidad máxima está limitada a 145 km/h). El ID. Buzz acelera de 0 a 100 km/h en sólo 7,9 segundos.

El diseño es como el de la versión corta, pero las puertas corredizas son 19 centímetros más largas y tienen una ventanilla dentro del propio cristal que se puede abrir deslizándose hacia atrás (la versión corta no la tiene). Además tiene diferencias importantes en el sistema eléctrico y el equipamiento.

En el interior delante hay mucho espacio y los asientos son bastante cómodos. Cuentan con apoyo lumbar y reposabrazos a cada lado. Está repleto de compartimentos interiores, desde el soporte para el teléfono hasta los bolsillos de la parte trasera de los asientos delanteros y los huecos de las puertas, hay huecos en cualquier lugar para guardar lo que sea. Nuestra unidad tenía 7 plazas, pero se puede elegir entre 5, 6 ó 7 plazas.

El Volkswagen ID. Buzz de batalla larga tiene head-up display (un sistema de proyección de información sobre el parabrisas), y un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9” y desde la que se selecciona la temperatura del climatizador. También se puede montar el Buzz Box que se puede colocar en distintas posiciones desplazándolo por unos carriles entre los asientos delanteros.

Al volante no hay que olvidar que llevamos una furgoneta por tamaño y peso, conducimos a 120 km/h en autopista y tiene un comportamiento dinámico sorprendentemente bueno y mantiene la trayectoria como si fuera sobre raíles. Además, apenas hay balanceo de la carrocería en las curvas.

Si viajamos con la familia y el equipaje no tenemos que ir con prisas. Utilizando el control de crucero en autopista a 120 km/h lo recomendable es parar cada 200/250 km, recargamos hasta el 60% o como mucho hasta el 80%. La potencia de recarga máxima en cargadores ultrarrápidos de corriente continua es de 200 kW, lo que nos permite recargar del 5 al 80% en menos de 30 minutos.

El Volkswagen ID Buzz de batalla larga es un monovolumen eléctrico con una autonomía correcta, para quien necesite espacio, capacidad y confort.

En cuanto al precio, el Volkswagen el ID. Buzz de batalla larga esta disponible desde 59.980 euros.