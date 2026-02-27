«En Audi estamos en un momento apasionante»

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector de la automoción, Salvador Huertas ha desarrollado su carrera al frente de concesionarios, liderando equipos y gestionando procesos de transformación en un mercado en constante evolución. Desde las etapas de expansión hasta los periodos de crisis, pasando por la digitalización y la electrificación, su recorrido le ha permitido adquirir una visión estratégica y sólida del negocio. Actualmente, al frente de Audi Motor Pacífico Alicante, Huertas asume el reto de consolidar un crecimiento sostenible, reforzar el talento interno y garantizar que cada cliente experimente un servicio basado en la coherencia, la profesionalidad y la excelencia.

¿Qué hitos de su experiencia en automoción le han preparado mejor para este reto?

La gestión en entornos exigentes me ha enseñado que el éxito no depende solo del producto —aunque trabajamos con una marca extraordinaria— sino de las personas y de los procesos. He liderado equipos en momentos de expansión y también en etapas de reajuste. Eso me ha dado una visión muy realista: orden interno, objetivos claros y cultura de compromiso. Cuando tienes experiencia, sabes que los resultados no son casualidad; son consecuencia de método, disciplina y liderazgo cercano.

¿Cuál es su hoja de ruta a seguir para relanzar el concesionario durante este año y qué primeras medidas se van a notar antes?

Nuestra estrategia se basa en tres líneas muy definidas: excelencia operativa, impulso comercial y una experiencia al cliente diferencial. Vamos a reforzar la formación del equipo, optimizar los procesos internos para ganar agilidad y trabajar mucho la captación activa, tanto particular como empresa. Las primeras medidas que ya se están notando son una mayor rapidez en las respuestas, más transparencia en presupuestos y un seguimiento más estructurado del cliente. Queremos que se perciba orden, profesionalidad y energía desde el primer contacto.

¿Qué modelos, versiones o tecnologías de Audi cree que van a generar más interés y cómo vais a ayudar al cliente a elegir entre combustión, híbridos y eléctricos según su uso real?

Estamos en un momento apasionante. La electrificación ya no es el futuro, es el presente. Modelos como el Q6 e-tron o las versiones híbridas enchufables de nuestra gama están generando mucho interés. Pero no se trata de empujar una tecnología, sino de asesorar con criterio. Analizamos kilómetros, tipo de trayectos, disponibilidad de punto de carga y fiscalidad. Nuestro papel es traducir tecnología en decisiones inteligentes. El cliente debe sentirse seguro de que está eligiendo lo que realmente encaja con su estilo de vida.

¿Cómo queréis marcar la diferencia en cuanto a experiencia de compra, asesoramiento, financiación, entrega, posventa…?

La diferencia está en la coherencia y en el detalle. Queremos que el cliente perciba el mismo nivel de profesionalidad desde la primera visita hasta la posventa. En ventas, trabajamos con asesoramiento consultivo y financiación clara, bien explicada. En la entrega, buscamos que sea un momento especial, cuidado y personalizado. Y en posventa, priorizamos comunicación constante y cumplimiento de plazos. Premium no es un discurso, es una experiencia consistente.

¿Qué perfil de atención al cliente busca —tanto en ventas como en posventa— para que la experiencia sea coherente y «premium» de verdad?

Busco profesionales con actitud, formación y mentalidad de largo plazo. Personas que entiendan que no vendemos coches, construimos relaciones. En ventas, capacidad de escucha y visión estratégica. En posventa, rigor técnico y empatía. La excelencia no es improvisada; es una cultura. Y eso empieza por el equipo.

Las instalaciones acaban de renovarse, ¿qué mejoras destacas y cómo se traducen en una experiencia más cómoda y eficiente para el cliente, desde la recepción hasta la entrega del vehículo?

La renovación responde al estándar actual de Audi: espacios más abiertos, más tecnológicos y orientados a la experiencia. Hemos mejorado la zona de recepción activa, la exposición y la integración digital. El cliente encuentra un entorno más cómodo, más claro y más eficiente. Todo está pensado para reducir fricciones y aumentar la sensación de calidad.

La posventa suele ser donde se gana (o se pierde) la fidelidad, ¿qué medidas vais a reforzar para asegurar eficacia, tiempos claros y un servicio de taller excelente?

La fidelidad se gana cumpliendo lo prometido. Estamos reforzando planificación de taller, comunicación previa de trabajos y seguimiento posterior. Queremos tiempos realistas, presupuestos transparentes y cero sorpresas. Además, invertimos en formación técnica continua para garantizar que el estándar de calidad esté siempre al nivel que exige la marca.

¿En qué va a consistir la presentación del próximo jueves del concesionario?, ¿qué mensaje quieres transmitir en ese evento?

Será la presentación oficial de esta nueva etapa. Queremos abrir las puertas a clientes, empresarios y referentes de Alicante para compartir visión y proyecto. El mensaje es claro: Audi Motor Pacífico Alicante inicia una fase más ambiciosa, más profesional y más conectada con el tejido empresarial de la provincia. Nuestro compromiso es ofrecer el mejor servicio al cliente, con una gestión moderna, exigente y orientada al futuro.