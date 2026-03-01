Llega el nuevo Ebro s700 HEV con etiqueta ECO y 224 CV de potencia

Ebro da un paso decisivo en su ofensiva de productos electrificados con el lanzamiento del nuevo Ebro s700 HEV, un SUV híbrido autorrecargable que llega al mercado español con etiqueta ECO de la DGT, tecnología de última generación y un precio especialmente competitivo.

El Ebro s700 HEV combina un motor de combustión 1.5 TGDI con un propulsor eléctrico de alto rendimiento para alcanzar una potencia total combinada de 224 CV. Esta arquitectura híbrida permite ofrecer un equilibrio óptimo entre prestaciones y eficiencia, con un consumo medio combinado de 5,7 l/100 km (en ciclo WLTP) y unas emisiones de 129 g/km de CO₂, situándolo como una opción especialmente competitiva dentro de su segmento.

El sistema híbrido gestiona de forma inteligente la interacción entre propulsión térmica y eléctrica, adaptándose automáticamente a las condiciones de conducción para maximizar la eficiencia energética y garantizar una respuesta suave y progresiva tanto en entornos urbanos como en trayectos interurbanos.La comercialización del nuevo Ebro s700 HEV se inicia con la apertura de la preventa en el acabado Luxury, disponible desde 31.490 euros.A partir de mañanan se incorporará a la gama el acabado Comfort, con un precio de partida de 28.990 euros (precios con descuento oficial y campaña por financiar incluidos) y las primeras entregas están previstas para la primavera. Con esta estrategia, la firma española refuerza su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado, ofreciendo una alternativa pensada para quienes buscan electrificación sin enchufe, eficiencia real en el uso diario y plena libertad de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Noticias relacionadas

Uno de los grandes argumentos del s700 HEV es su completo nivel de equipamiento en cualquiera de los dos acabados disponibles. En materia de seguridad, el s700 HEV integra un paquete de referencia con 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).