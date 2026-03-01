Lujo en clave eléctrica

El Hyundai Ioniq 9 es un vehículo que mezcla el ADN de un SUV de gran tamaño con la practicidad de un monovolumen, un modelo que llegó dispuesto a liderarlo. Sus 5,06 metros de longitud no pasan desapercibidos, y tras unos kilómetros al volante queda claro que estamos ante el Hyundai más avanzado y ambicioso hasta la fecha.

El coche cuenta con una batería de 110,3 kWh y un sistema eléctrico de 800 voltios que permite cifras de autonomía y carga rápidas inéditas en este tamaño: hasta 620 km WLTP y recargas del 10 al 80 % en apenas 24 minutos si encontramos un cargador de 350 kW.

Hyundai Ioniq 9. / Información

El Ioniq 9 tiene un estilo imponente y al mismo tiempo sofisticado. Soluciones como los espejos laterales digitales, las rejillas de aire activas y unas llantas con diseño inspirado en turbinas, hacen que visualmente sea un coche que transmite innovación, pero sin caer en estridencias.

El interior está dominado por una pantalla curva panorámica que une dos superficies de 12,3 pulgadas para instrumentación y multimedia.

Hyundai Ioniq 9. / Información

Sorprendentemente ágil para su tamaño y peso, supera las 2,5 toneladas, nuestra unidad de pruebas, la variante Performance AWD de 435 CV, acelera de 0 a 100 km/h en sólo 5,2 segundos. En marcha, el confort prima sobre todo. La suspensión con amortiguadores autonivelantes filtra las irregularidades y aporta una estabilidad ejemplar en autopista. La dirección transmite seguridad y el coche se siente más ágil de lo esperado en carreteras reviradas. Además, los modos de terreno para nieve, barro o arena amplían su versatilidad. No parece que estemos llevando un vehículo de este tamaño. El Hyundai Ioniq 9 combina una autonomía sobresaliente, un nivel de tecnología y conectividad inéditos y un confort que lo sitúa de lleno en la categoría premium. El precio de nuestra unidad de pruebas con descuentos incluidos es de 88.790 euros.