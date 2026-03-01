Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autocaravanas ElcheEmpate Elche CFVivienda extranjerosProcesión Cívica AlicanteLa calle es nuestra cap. 15Los GoyaEE.UU e Israel atacan Irán
instagramlinkedin

Contacto | BYD Atto 3 EVO

Más potencia y autonomía

Este modelo no es una simple revisión estética, sino un salto tecnológico profundo cuya gama se articula en torno a dos versiones con un maletero trasero de mayor capacidad, con 490 litros, y un nuevo maletero delantero con 101 litros

En el exterior incorpora paragolpes rediseñados, nuevas llantas de aleación de 18”, faldones laterales más estilizados y un alerón trasero de aspecto más deportivo.

En el exterior incorpora paragolpes rediseñados, nuevas llantas de aleación de 18”, faldones laterales más estilizados y un alerón trasero de aspecto más deportivo.

Jorge Domenech

Jorge Domenech

BYD pone a la venta en España el Atto 3 EVO, no es un modelo nuevo, sino que se trata de una evolución integral del anterior Atto 3, su SUV eléctrico del segmento C con una plataforma de 800 voltios y hasta 710 kilómetros de autonomía en ciclo urbano.

El coche se apoya en la última evolución de la e-Platform 3.0 e incorpora por primera vez variantes con tracción trasera o tracción total, además de una suspensión trasera multibrazo de cinco brazos. El objetivo ha sido mejorar el comportamiento dinámico.

El BYD Atto 3 EVO mantiene las dimensiones exteriores del modelo al que sustituye (4,45 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,61 metros de alto). Los cambios estilísticos incluyen paragolpes delantero y trasero rediseñados, nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas, laterales más estilizados y un alerón trasero con diseño más deportivo.

El equipamiento tecnológico es una referencia en su categoría. El cambio de marchas está en la columna de dirección.

El equipamiento tecnológico es una referencia en su categoría. El cambio de marchas está en la columna de dirección. / Información

La distancia entre ejes se mantiene en 2,720 metros, pero el maletero crece 50 litros sobre la anterior versión, con hasta 490 litros, ampliables a 1.360 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos. Ahora hay un maletero delantero de 101 litros que en el anterior no existía.

El Atto 3 EVO equipa una batería de 74,8 kWh. En la gama hay dos versiones: Design y Excellence. La primera, con tracción trasera, con 313 CV de potencia y un 0-100 km/h en 5,5 segundos. La segunda añade tracción total, y la potencia sube hasta 449 CV y acelera de 0-100 km/h en 3,9 segundos. La diferencia de planteamiento se refleja también en la autonomía homologada: la Design declara hasta 510 km en ciclo combinado y hasta 710 km en urbano, mientras que la Excellence llega hasta 470 km en combinado y hasta 630 km en urbano. Ambas versiones admiten carga rápida en corriente continua de hasta 220 kW, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 25 minutos con este tipo de cargador.

En el interior, el Atto 3 EVO encontramos una instrumentación digital de 8,8” y mantiene una pantalla central de 15,6”. Cuenta ahora con servicios integrados de Google y un asistente de voz con inteligencia artificial, además de soluciones de uso cotidiano como acceso NFC, carga inalámbrica refrigerada para smartphones y función V2L para alimentar dispositivos externos. Y quien busque un extra de confort tiene la posibilidad de Head-Up Display y asientos traseros calefactados.

BYD Atto 3 EVO.

BYD Atto 3 EVO. / Información

En seguridad, la marca habla de una dotación completa de asistentes a la conducción y siete airbags, apoyados por la mayor rigidez estructural asociada a la tecnología Cell to Body (CTB).

El BYD Atto 3 EVO ya está disponible en España desde 29.455 euros para la versión Design y desde 33.905 euros para la Excellence (con campañas de descuento de la marca, Plan Auto+ y CAEs).

Noticias relacionadas

El Atto 3 EVO cuenta con el completo servicio posventa de BYD, que incluye una garantía de seis años para el vehículo y ocho años o 250.000 kilómetros para la batería, con un mínimo del 70% de estado de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents