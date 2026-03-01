Más potencia y autonomía

BYD pone a la venta en España el Atto 3 EVO, no es un modelo nuevo, sino que se trata de una evolución integral del anterior Atto 3, su SUV eléctrico del segmento C con una plataforma de 800 voltios y hasta 710 kilómetros de autonomía en ciclo urbano.

El coche se apoya en la última evolución de la e-Platform 3.0 e incorpora por primera vez variantes con tracción trasera o tracción total, además de una suspensión trasera multibrazo de cinco brazos. El objetivo ha sido mejorar el comportamiento dinámico.

El BYD Atto 3 EVO mantiene las dimensiones exteriores del modelo al que sustituye (4,45 metros de largo, 1,87 metros de ancho y 1,61 metros de alto). Los cambios estilísticos incluyen paragolpes delantero y trasero rediseñados, nuevas llantas de aleación de 18 pulgadas, laterales más estilizados y un alerón trasero con diseño más deportivo.

El equipamiento tecnológico es una referencia en su categoría. El cambio de marchas está en la columna de dirección. / Información

La distancia entre ejes se mantiene en 2,720 metros, pero el maletero crece 50 litros sobre la anterior versión, con hasta 490 litros, ampliables a 1.360 litros con los respaldos de los asientos traseros abatidos. Ahora hay un maletero delantero de 101 litros que en el anterior no existía.

El Atto 3 EVO equipa una batería de 74,8 kWh. En la gama hay dos versiones: Design y Excellence. La primera, con tracción trasera, con 313 CV de potencia y un 0-100 km/h en 5,5 segundos. La segunda añade tracción total, y la potencia sube hasta 449 CV y acelera de 0-100 km/h en 3,9 segundos. La diferencia de planteamiento se refleja también en la autonomía homologada: la Design declara hasta 510 km en ciclo combinado y hasta 710 km en urbano, mientras que la Excellence llega hasta 470 km en combinado y hasta 630 km en urbano. Ambas versiones admiten carga rápida en corriente continua de hasta 220 kW, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 25 minutos con este tipo de cargador.

En el interior, el Atto 3 EVO encontramos una instrumentación digital de 8,8” y mantiene una pantalla central de 15,6”. Cuenta ahora con servicios integrados de Google y un asistente de voz con inteligencia artificial, además de soluciones de uso cotidiano como acceso NFC, carga inalámbrica refrigerada para smartphones y función V2L para alimentar dispositivos externos. Y quien busque un extra de confort tiene la posibilidad de Head-Up Display y asientos traseros calefactados.

BYD Atto 3 EVO. / Información

En seguridad, la marca habla de una dotación completa de asistentes a la conducción y siete airbags, apoyados por la mayor rigidez estructural asociada a la tecnología Cell to Body (CTB).

El BYD Atto 3 EVO ya está disponible en España desde 29.455 euros para la versión Design y desde 33.905 euros para la Excellence (con campañas de descuento de la marca, Plan Auto+ y CAEs).

El Atto 3 EVO cuenta con el completo servicio posventa de BYD, que incluye una garantía de seis años para el vehículo y ocho años o 250.000 kilómetros para la batería, con un mínimo del 70% de estado de salud.