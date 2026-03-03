Conducir con la ITV caducada: ¿Me cubre el seguro si tengo un accidente con el coche?

La ITV no avisa. Simplemente llega el día, pasa el plazo… y, si te descuidas, sigues conduciendo como si nada. Hasta que ocurre algo. Un frenazo, un pequeño golpe en un semáforo, un susto en carretera. Y entonces aparece la pregunta que muchos conductores se hacen tarde: ¿mi seguro de coche sigue cubriéndome si llevo la ITV caducada?

Unión Alcoyana Seguros lo plantea con una idea fácil de entender: la ITV no es un “papel más”, sino una prueba de que el vehículo está en condiciones de circular. Y esa diferencia, cuando hay un accidente, puede pesar más de lo que imaginas.

En España, además, el problema es más común de lo que parece. Se tiene constancia de que miles de vehículos circulan sin la ITV al día, una cifra que retrata algo tan simple como preocupante: hay coches, motos, furgonetas y camiones compartiendo carretera sin una verificación mínima de seguridad reciente.

Cuando un trámite se convierte en un factor decisivo

Durante años, la ITV ha cargado con una etiqueta injusta: la de ser un “impuesto encubierto”. Pero su función real va por otro lado. Sirve para comprobar que el vehículo no supone un peligro y que no contamina por encima de lo permitido. No es un simple "papeleo": es freno, neumático, dirección, suspensión, alumbrado, emisiones… es decir, lo que te sostiene cuando la carretera se pone seria.

Por eso, el debate del seguro no empieza en la póliza. Empieza antes, en una realidad incómoda: si el coche no ha pasado inspección, nadie puede asegurar con la misma tranquilidad que no arrastraba un fallo que, con mantenimiento, se habría detectado.

La duda clave: ¿el seguro “queda inválido”?

Aquí conviene no caer en extremos. El seguro no desaparece por arte de magia porque tengas la ITV caducada. Lo que cambia es cómo se comportan las coberturas cuando ocurre un siniestro.

El sistema de seguro obligatorio en España está pensado para proteger a quien sufre el daño. Es decir, para que un tercero perjudicado no se quede sin indemnización, incluso aunque el conductor responsable estuviera incumpliendo algo. Y esto marca la diferencia entre dos escenarios que, en la práctica, se viven de forma muy distinta.

Si el accidente no es culpa tuya

Piensa en la escena más común: tú frenas porque el semáforo cambia, y el coche de detrás te golpea. Es un clásico. Si no eres culpable, lo habitual es que la aseguradora del responsable asuma los daños personales y materiales. Tu ITV caducada puede meterte en un lío administrativo, sí, pero no te convierte automáticamente en responsable del golpe.

La realidad es que la culpa se decide por la dinámica del accidente, no por si se te pasó una fecha. Otra cosa es que surja un elemento técnico que cambie el enfoque —por ejemplo, que se pruebe que el estado de tu coche influyó en el siniestro—, pero en un alcance típico, la responsabilidad suele estar bastante clara.

Si el accidente es culpa tuya: aquí viene el “pero”

Cuando eres tú quien provoca el accidente, el escenario se vuelve más serio. Porque entonces el foco ya no está solo en quién paga al tercero (que normalmente queda protegido por el seguro obligatorio), sino en qué pasa contigo: con tu coche, tus lesiones, tus coberturas ampliadas, tu indemnización.

Y es ahí donde es necesario insistir: conducir sin ITV en regla abre la puerta a que la aseguradora cuestione o limite daños propios. La lógica es sencilla: si no has pasado inspección, se entiende que el vehículo puede no haber estado en condiciones óptimas, y el siniestro puede interpretarse como evitable con un mantenimiento correcto.

En la práctica, puedes encontrarte con que:

se cubran los daños al tercero

pero tu reparación, tus coberturas adicionales o ciertas indemnizaciones se discutan según póliza y circunstancias.

No es una sentencia automática, pero sí un riesgo real: la ITV caducada te deja con menos margen para defender que el coche estaba perfecto.

Multas y consecuencias que llegan antes del accidente

Muchas veces el primer aviso no llega en forma de siniestro, sino en un control. Circular con la ITV fuera de plazo o con un resultado que impide circular con normalidad trae sanciones que suelen situarse entre 200 y 500 euros según el caso, y además puede haber limitaciones de movimiento si la inspección es desfavorable o negativa.

Para diferenciar qué significa favorable, desfavorable o negativa, la DGT lo explica aquí.

La parte más importante: seguridad

Hay una frase que se repite entre profesionales del seguro y de la carretera: lo barato sale caro, pero lo “barato” aquí no es el dinero, es el tiempo. Aplazar la ITV es ganar unas semanas… a cambio de convivir con una duda.

Porque si el coche no está revisado, el riesgo es muy concreto:

frenos que responden peor

que responden peor neumáticos gastados que alargan la distancia de frenado

gastados que alargan la distancia de frenado alumbrado deficiente que te vuelve invisible

deficiente que te vuelve invisible fallos que no se ven hasta que ya es tarde

Y eso no lo cubre ninguna letra pequeña.

Lo que hacer hoy te ahorra mañana

La ITV caduca el día que indica tu documentación. A partir de ahí, todo se encarece: el estrés, las multas, las explicaciones, la incertidumbre si hay un accidente. Por eso el consejo de Unión Alcoyana Seguros va más allá de lo administrativo: mantener el vehículo en regla es una forma de protegerte cuando ocurre lo inesperado.