Audi Motor Pacífico celebra cinco años impulsando su liderazgo en Sant Joan d'Alacant

Audi Motor Pacífico celebró en la noche del jueves 5 de marzo el quinto aniversario de su concesionario en Sant Joan d'Alacant con un acto que reunió a representantes institucionales, directivos de la marca y destacadas figuras del ámbito empresarial, en una cita que sirvió tanto para conmemorar la trayectoria del centro como para proyectar su visión de futuro.

El evento contó con la asistencia del alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, y del secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, además de las intervenciones de Miguel Buendía, CEO de Grupo Motor Pacífico; Edith Marzoa, directora de Marketing de Audi España; y Salvador Huertas, gerente de Audi Motor Pacífico Alicante.

Salvador Huertas, gerente de Audi Motor Pacífico Alicante, defendió durante la celebración una cultura de equipo asentada en el compromiso y la visión a largo plazo: “Buscamos profesionales con actitud, formación y mentalidad de largo plazo. Personas que entiendan que no vendemos coches, construimos relaciones. En ventas, capacidad de escucha y visión estratégica. En posventa, rigor técnico y empatía. La excelencia no es improvisada; es una cultura. Y eso empieza por el equipo”.

Audi Motor Pacífico celebra su quinto aniversario / Rafa Arjones

Por su parte, Miguel Buendía puso el acento en la evolución del mercado y en la necesidad de adaptación constante del concesionario, subrayando que el objetivo de la compañía es “seguir creciendo desde la cercanía al cliente, la excelencia operativa y la anticipación a los retos de la movilidad del futuro”.

El concesionario se transformó en un espacio escenográfico concebido para realzar el diseño y la tecnología de Audi. La velada estuvo acompañada por la música en directo de Breguette y por una propuesta de coctelería experiencial inspirada en distintos modelos de la firma, antes de culminar con una cena tipo cóctel en un ambiente cuidado al detalle.

¿A qué lugar de la provincia de Alicante viajarías con Audi?

Entre los momentos más divertidos del encuentro, destacó el intercambio de impresiones de los invitados al imaginar su próxima escapada al volante de algunos de los modelos más representativos de la marca. Una manera natural de vincular la experiencia del evento con valores como el diseño, la innovación, el confort y el placer de conducir, reforzando esa conexión entre automóvil, estilo de vida y deseo de descubrir nuevos horizontes.

Renovación integral de Audi Motor Pacífico Alicante

Más allá de la conmemoración, la cita permitió mostrar la renovación integral de las instalaciones de Audi Motor Pacífico, adaptadas al estándar actual de Audi. Los espacios son ahora más abiertos, más tecnológicos y están más orientados a la experiencia del cliente. Se ha mejorado la zona de recepción activa, la exposición y la integración digital, creando un entorno más cómodo, claro y eficiente, pensado para reducir fricciones y reforzar la sensación de calidad en cada interacción.

El concesionario se transformó en un espacio escenográfico concebido para realzar el diseño y la tecnología de Audi / Rafa Arjones

En este contexto, Salvador Huertas explicó que “la prioridad de Audi Motor Pacífico Alicante pasa por alcanzar un crecimiento sostenible, reforzar el talento interno y garantizar que cada cliente viva un servicio basado en la coherencia, la profesionalidad y la excelencia”.

El aniversario llega, además, en un momento especialmente relevante para la marca. Audi afronta un año de importantes novedades, con actualizaciones integrales en cinco gamas de modelos durante 2026, lo que supondrá una renovación completa de hardware y software en vehículos basados en las plataformas Premium Eléctrica y Premium de Combustión. Modelos como los A5, Q5, A6, A6 e-tron y Q6 e-tron incorporarán mejoras sustanciales, tanto en dinámica de conducción como en experiencia digital y entretenimiento a bordo.

La marca lleva acabo actualizaciones integrales en cinco gamas de modelos durante 2026 / Rafa Arjones

A ello se suma la reciente llegada de modelos como el nuevo Audi A5, el Audi A6 y el Audi Q6 e-tron, así como las nuevas generaciones de los Q3 y Q5. También destacan los próximos lanzamientos de la nueva generación del Audi Q7, llamado a convertirse en uno de los modelos más avanzados de la firma, del futuro Audi RS 6 Avant con sistema híbrido enchufable de alto rendimiento, de su hermano menor deportivo y de un gran SUV que llevará el nombre de Audi Q9.

Ubicación del concesionario Audi Motor Pacífico en Alicante.

Con esta celebración, Audi Motor Pacífico reafirma su compromiso con Sant Joan d'Alacant y con toda la provincia, consolidando su posicionamiento como referente del segmento premium y como agente activo en la transformación del sector hacia una movilidad más eficiente, digital y sostenible.