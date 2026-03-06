Regularidad y eficiencia

La marca española Ebro ha celebrado su primer ECO Rally, una prueba de eficiencia y regularidad concebida para evaluar, en condiciones reales de circulación, la gestión energética y el rendimiento de su gama electrificada. La competición se ha disputado con cuatro modelos: Ebro s400 HEV, Ebro s700 PHEV, Ebro s800 PHEV y Ebro s900 PHEV, estableciendo una clasificación independiente para cada uno de ellos.

El recorrido ha constado de 132 kilómetros y la prueba se ha estructurado en una sola etapa y una única sección, con cuatro tramos de regularidad que han sumado 24 kilómetros cronometrados, lo que representa el 18% del total del recorrido.

El ECO Rally Ebro 2026 es una prueba de exactitud y eficiencia. El cronometraje se ha realizado mediante sistema GPS con transponders con precisión a la décima de segundo y controles secretos distribuidos a lo largo del recorrido conforme a lo establecido en el reglamento.

El Eco Rally estaba reservado a los modelos electrificados de Ebro , lo que permitía observar cómo se adapta cada tecnología a un mismo escenario.

La gama eléctrificada. El Ebro s400, híbrido autorrecargable de 211 CV y con 5,3 l/100 km de consumo homologado representa la solución de la marca para un uso urbano, con etiqueta ECO y sin necesidad de enchufe.

En la gama media encontramos los Ebro s700 y Ebro s800 PHEV que comparten motorización híbrida enchufable de 279 CV y hasta 90 km de autonomía eléctrica homologada, ofreciendo un equilibrio entre desplazamientos diarios en modo eléctrico y viajes largos sin limitaciones, con autonomías totales superiores a 1.100 km en el caso del s800.

Por último tenemos el modelo más Premium de la gama, el Ebro s900 PHEV 4x4, un SUV de 425 CV capaz de combinar altas prestaciones con consumos contenidos si la gestión electrónica y la capacidad de batería permiten priorizar el uso eléctrico.

Noticias relacionadas

El Eco Rally Ebro 2026 coincide con un buen momento para la marca en el plano comercial. La entrada en vigor del Plan Auto+ permite aplicar ayudas directas a los híbridos enchufables, reforzando su competitividad en el mercado.