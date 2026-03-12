J.J. Pérez inicia en el Rally La Nucía su temporada en el Clio Trophy Spain con el Japemasa Team

El concesionario Japemasa de Alicante acogió este miércoles 11 de marzo la presentación oficial de los nuevos colores con los que J.J. Pérez competirá esta temporada en el Clio Trophy Spain, certamen que arrancará la próxima semana en el Rally La Nucía, prueba puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes.

El piloto alicantino volverá a ponerse al volante del Renault Clio Rally 5 del Japemasa Team, con el objetivo de luchar por el título en una temporada en la que disputará cinco pruebas del campeonato a lo largo de la geografía nacional. Tras el estreno en La Nucía, el equipo tiene previsto competir también en Galicia, Asturias y Cataluña, entre otras citas del calendario.

La temporada llega después de un 2025 en el que J.J. Pérez firmó una destacada actuación, finalizando tercero en el Clio Trophy Spain tras mantenerse en la pelea por el campeonato hasta las últimas pruebas.

“El año pasado demostramos que podíamos estar luchando por el campeonato. Había mucho nivel y al final conseguimos un tercer puesto con un sabor agridulce, porque estuvimos muy cerca de lograr algo grande. Este año afrontamos el reto con más experiencia y con muchas ganas de disfrutar cada rally hasta el final”, explicó el piloto alicantino.

Durante el acto, Arminda Pérez, responsable de Marketing y Comunicación de Japemasa, destacó la importancia del proyecto deportivo y el compromiso del Grupo Japemasa con el automovilismo y con la trayectoria del piloto.

“Para nosotros es un orgullo seguir apostando por J.J. Pérez. Creemos en el talento que hay detrás de este proyecto y en el esfuerzo que hay para competir a nivel nacional. Nuestro objetivo es acompañar al equipo en este camino y seguir llevando el nombre de Japemasa por toda España”, señaló.

El equipo seguirá compitiendo bajo el amparo del Club Automovilismo Canelobre Busot, cuyos representantes también estuvieron presentes en el acto. En el apartado técnico, ARC Motorsport continuará encargándose de la gestión logística y el mantenimiento del Renault Clio Rally 5.

Como novedad, Patricia Grande será la copiloto de J.J. Pérez, en este nuevo comienzo del campeonato. Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, el Japemasa Team y J.J. Pérez afrontan el Rally La Nucía con la ambición de volver a situarse entre los protagonistas del Clio Trophy Spain.