Markus Haupt, CEO de Seat: "No tenemos prevista una reducción de plantilla para lograr objetivos de rentabilidad"

Markus Haupt, CEO de Seat S.A. (la suma de Seat y Cupra) ha tenido que lidiar con la difícil cuestión de tener que responder de cómo solo se obtiene un beneficio operativo de un millón de euros cuando vienes de tener el mejor año de ventas y producción. Factores externos, seguro, los aranceles, también, la geopolítica, cómo no, y el coste de la electrificación, por supuesto. Todo se ha unido en un año en el que el CEO de Seat se agarra al argumentario de este último concepto para admitir que "la electrificación tiene un coste, importante, también por los márgenes y no tanto por la producción. Pero es algo que no podemos subestimar y hay que poner en valor la apuesta de la compañía por la electrificación".

Seat presentó sus resultados en la 'intimidad' de la sede de Cupra. Otras compañías del Grupo Volkswagen sacaron más pecho con mejores cifras, pero ninguna de ellas estaba sumida el año pasado en una transformación de producto e industrial como la española. "El año 2025 es el año en el que han cambiado las reglas del juego, estamos en la recta final de la transformación después de invertir 3.300 millones de euros en Martorell, y lo importante es que seguimos creciendo. Cupra es la marca europea que más crece y lo hace en todos los mercados, un 19% en España, un 28% en Alemania, un 36% en UK, y Seat sigue siendo esencial. Ganar solo un millón de euros es el reflejo del coste de esa transición a la electrificación", ha señalado Haupt.

Transformación casi completa

Con el trabajo ya hecho, el objetivo de la compañía es conseguir una rentabilidad del 6% de aquí al 2030, una cifra nunca vista hasta la fecha. Para ello cuentan con dos nombres propios, el Raval y el Tavascan (sin aranceles ya). Y la idea es hacerlo sin ajustes de plantilla. El Grupo Volkswagen anunció una reducción de 50.000 puestos de trabajo, y a la pregunta de cómo afectará a Seat, Haupt señala que "no vamos a hacer una reducción de plantilla para alcanzar ese objetivo de rentabilidad del 6%. No".

27/06/2024 Empleados trabajan en la cadena producción del nuevo modelo de Cupra Fomentor y Cupra León durante una visita guiada a la fábrica de Seat en Martorell, a 27 de junio de 2024, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). El motivo de la visita es observar el inicio de producción del Cupra Formentor y el Cupra León. La fábrica Seat ocupa una superficie total de más de 2.800.000 m² y en sus 15 edificios trabajan actualmente unas 12.000 personas de 70 nacionalidades. ECONOMIA David Zorrakino - Europa Press / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

El CEO de Seat admite que "estamos en mitad de la mayor transformación de la historia de nuestra compañía, una transformación no solo tecnológica y técnica, para integrar los vehículos eléctricos en Martorell, sino que es una transformación también de los procesos, de la organización y de la estructura de nuestra compañía. Anunciamos ya hace unos años que esa reestructuración también constaba de una reducción de 20% de personal indirecto y de 30% de estructuras de dirección. Esa reducción culminará a finales de 2026, es decir, estamos ya en la recta final. Estamos haciendo nuestros deberes a los que nos comprometimos con esa transformación de la compañía". En los últimos años, ya han salido de Seat cerca de 1.500 personas.

'No' a la expansión, por ahora

Una posible expansión internacional de la compañía queda en barbecho. La situación crítica en Oriente Medio no ayuda, y la escalada arancelaria de Donald Trump, Seat mantiene en el cajón sus planes de expansión (con Cupra) al mercado norteamericano.

"Anunciamos hace dos meses que no era el momento para la entrada a Estados Unidos, en el entorno geopolítico actual, donde tenemos tantos cambios, tanta inseguridad. Es una decisión que tuvimos que tomar, y no fue fácil, porque estábamos muy ilusionados con el proyecto, pero era la única decisión madura. A la hora de invertir en nombre de la compañía tenemos que estar muy seguros de que la inversión que estamos haciendo es la correcta, en el país correcto y en el entorno correcto. Sí, hemos puesto los planes de entrada en Estados Unidos en el cajón y veremos más adelante eh si es el momento de volver a sacarlos de ese cajón", explica el directivo.

Markus Haupt, CEO de Seat y Cupra / FERRAN NADEU

Respecto a Oriente Medio, Haupt admite que "en septiembre anunciamos nuestros planes de entrar en mercados de la región, específicamente Dubai y Arabia Saudí, pero ante la situación actual, que nos entristece mucho y esperamos que se encuentre una salida pacífica pronto, lo seguimos analizando de forma muy detallada, y ahora mismo seguimos pensando que es una región que está en crecimiento por el tipo de clientes. Seguimos pensando que es perfecta para Cupra, por lo tanto, mantenemos en nuestros planes, simplemente tenemos que analizar cuál es el momento en función de las evoluciones de este conflicto".

La amenaza de China

Desde Seat mantienen la idea de que la competencia es buena, siempre que el partido se juegue con el mismo balón. "Cuando tenemos conversaciones con gobiernos de la Unión Europea, con otros fabricantes y asociaciones, tenemos claro que la competencia tiene que ser una competencia justa, en igualdad de condiciones, cosa que hoy no se da, si comparamos fabricantes que fabricamos en Europa y fabricantes que están fabricando en Asia y están importando a Europa", reconoce Markus Haupt.

"Estamos totalmente de acuerdo en que, si nuestros competidores del este de Asia tienen que venir a Europa, vendrán, pero que vengan con unas condiciones como las que tenemos nosotros aquí, es decir, que fabriquen en Europa, que tengan una cuota mínima de contenido local de un tanto por ciento sin querer definir, si son 50, 60, 70. Queremos competir en igualdad de condiciones y que sea una competencia justa", añade el CEO de Seat S.A.

Cupra Tavascan / Cupra

Y siguiendo en el entorno de China, Markus Haupt quiso enfatizar el éxito obtenido con las negociaciones para retirar los aranceles al Cupra Tavascan. "El Tavascan está localizado en China, sí, y ahora tenemos la ventaja de que ya no tenemos que pagar los aranceles. Es un modelo del que esperamos mucho. El coche seguirá localizado en China hasta el fin de producción del modelo actual", afirma. La siguiente generación podría hacerse ya en Europa, pero no en España.

'Salvavidas' Raval

El próximo 9 de abril se presentará en Barcelona el nuevo Cupra Raval en un evento que podría contar también con la presencia del CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume. El modelo representa el punto de inflexión para la compañía, y podría encajar en la idea de la Unión Europea de democratizar la electrificación con modelos pequeños y asequibles. Markus Haupt admite que "encaja perfectamente dentro de las características que la Unión Europea quiere publicar, aunque no las puedo avanzar. Forma parte de nuestra estrategia y es parte también del plan de democratizar la electromovilidad con estos vehículos, y lo lanzamos a partir de 26.000 euros".

Con el Raval, Martorell entrará en otra dimensión. "El Cupra Raval es la espina dorsal al final de nuestra estrategia de electrificación, porque se trata de un vehículo con el que tenemos previsto tener un mayor volumen. Es el coche que, por estructura de costes ya desde su inicio en el desarrollo, nos trae un resultado mejor al resto de vehículos eléctricos que tenemos en nuestra gama", explica Haupt.

Cupra Raval / Cupra

Aunque la electrificación va por barrios, y el CEO de Seat lo tiene claro: "Los mercados como España o como Italia, donde la electrificación está yendo más despacio, el Raval representa un verdadero 'game changer'. Llega con un precio sin ayudas del gobierno de 26.000 euros, y por eso pensamos que este coche lo que va a hacer es democratizar la electromovilidad. Va a ser el que ayude a poder seguir invirtiendo en infraestructura, el que ayude a seguir desmitificando el vehículo eléctrico respecto al coche de combustión".

Noticias relacionadas

El modelo compacto será imprescindible para iniciar esa recuperación de beneficios operativos (que este pasado año cayeron un 99,8%). "Este modelo es la clave, para mí, está claro. El camino hacia esa rentabilidad está focalizado en dos cosas, una es el 'performance program' que tiene que mostrar efectos a corto plazo, y el segundo elemento lo digo con tres palabras, Raval, Raval y Raval", concluye Haupt.