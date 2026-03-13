Eficiencia equilibrada

El Seat León fue el primer modelo híbrido enchufable de la marca y está disponible en versiones de 5 puertas y familiar Sportstourer.

Seat ha incorporado el acabado Style en el modelo León e-Hybrid, que pese a ser el acabado de entrada, incluye un completo equipamiento tecnológico de serie.

Esta versión incorpora los faros Matrix LED, incluidos de serie en toda la gama e-Hybrid, suponen un salto cualitativo en seguridad activa.

Al acceder al habitáculo del León e-Hybrid Style, la primera impresión es la de estar ante un vehículo de categoría superior, y el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas preside el cuadro de instrumentos.

El sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,25 pulgadas incorpora una interfaz mejorada. La conectividad es absoluta gracias al sistema Full Link inalámbrico, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Seat León e-Hybrid Style. / Información

La batería bajo los asientos traseros permite mantener una capacidad de maletero de 270 litros en la versión de cinco puertas y 470 litros en el Sportstourer.

El Seat León e-Hybrid Style combina un motor 1.5 TSI con un potente motor eléctrico, ofreciendo una potencia conjunta de 204 CV y un par motor de 350 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos (7,9 en el Sportstourer) y una velocidad máxima de 220 km/h.

La batería de iones de litio de 19,7 kWh de capacidad neta, que alcanza una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 134 km. Este dato transforma radicalmente la experiencia de uso diario. En viajes de larga distancia la autonomía total es de hasta 910 km.

Seat León e-Hybrid Style. / Información

La capacidad de carga rápida en corriente continua es de 50 kW, que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en solo 26 minutos. Esta característica convierte al León e-Hybrid en un vehículo genuinamente versátil, capaz de afrontar viajes largos sin las limitaciones tradicionalmente asociadas a los vehículos electrificados.

Para la carga doméstica, el cargador de a bordo de 11 kW en corriente alterna permite una carga completa en menos de 2 horas y 30 minutos con un Wallbox compatible, garantizando que el vehículo esté siempre listo cada mañana con sus 134 km de autonomía eléctrica disponibles.

Seat ha realizado una puesta a punto específica del chasis para compensar el peso adicional de las baterías. El resultado es un equilibrio entre confort de marcha y estabilidad en curva. El selector de modos de conducción Drive Profile, la suspensión deportiva y el Control de Chasis Adaptativo permiten ajustar la firmeza de los amortiguadores en hasta 15 niveles de rigidez diferentes.

Seat León e-Hybrid Style. / Información

El precio de esta nueva versión Style es de 32.527 euros, con descuentos de la marca incluidos, y sin tener en cuenta la ayuda estatal del Plan Auto+, ni los 3.000 euros adicionales en la deducción del 15% sobre el IRPF, todavía no aprobada por el gobierno. Si aplicamos todos los descuentos, el precio es de 26.150 euros.

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Con la fórmula de financiación flexible Seat Flex está disponible por 180 euros al mes. cuota calculada para 48 meses, 10.000 km al año, aportando una entrada inicial de 11.235 euros y, si quiere quedárselo, lo puede hacer con una cuota final de 22.069 euros. Con el programa Seat Flex, al finalizar el contrato, el cliente puede elegir entre cambiar el vehículo por otro modelo de la gama, devolverlo sin más compromiso, o quedárselo en propiedad abonando la cuota final.