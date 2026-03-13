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Nuevo MG S6 EV: Así es el SUV eléctrico con uno de los precios más competitivos que puedes encontrar en MG Borjamotor

Con una autonomía de hasta 530 km, carga rápida, pantalla de 12,8 pulgadas y asientos calefactados, el MG S6 EV busca democratizar el acceso al vehículo eléctrico

Un SUV 100% eléctrico que combina autonomía, tecnología y prestaciones para revolucionar el segmento C-

Un SUV 100% eléctrico que combina autonomía, tecnología y prestaciones para revolucionar el segmento C- / INFORMACIÓN

P. J.

La movilidad eléctrica da un paso más con la llegada del nuevo MG S6 EV, un SUV 100% eléctrico que combina autonomía, tecnología y prestaciones en una propuesta que promete revolucionar el competitivo segmento C con un precio de lanzamiento desde 37.780€.

El modelo ya está disponible en MG Borjamotor, concesionario oficial MG situado en Alicante, Benidorm, Elche y Villena, donde los clientes pueden conocerlo de primera mano y reservar una prueba de conducción.

Con este lanzamiento, MG refuerza su estrategia de electrificación en Europa y amplía una gama eléctrica que ya se ha consolidado como una de las más atractivas del mercado por su equilibrio entre innovación, calidad y precio.

Contenido embebido de Borja Motor.
Taillight

Con este lanzamiento, MG refuerza su estrategia de electrificación en Europa. / INFORMACIÓN

Un SUV eléctrico diseñado para el día a día y para viajar lejos

El nuevo MG S6 EV destaca por ofrecer hasta 530 kilómetros de autonomía WLTP en su versión Long Range, gracias a una batería de 77 kWh, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para el uso urbano como para largos viajes.

Además, su sistema de carga rápida permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 38 minutos, facilitando los desplazamientos de larga distancia con tiempos de espera mínimos.

Disponible con tracción trasera o tracción total, el modelo alcanza hasta 361 CV de potencia en su versión Dual Motor AWD, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5,1 segundos.

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Su sistema de carga rápida permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 38 minutos. / INFORMACIÓN

Tecnología y confort al más alto nivel

El interior del MG S6 EV ha sido concebido para ofrecer un ambiente tecnológico y confortable. Entre sus elementos más destacados se encuentran:

  • Pantalla de instrumentación digital de 10,25 pulgadas
  • Sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,8 pulgadas
  • Head-Up Display con realidad aumentada
  • Asientos calefactados y ventilados con ajustes eléctricos
  • Sistema de carga inalámbrica para smartphone
  • Techo panorámico fijo (con cortinilla eléctrica) de 1,96 m2.

Todo ello se integra en un habitáculo espacioso y versátil, con un maletero de 674 litros ampliable hasta 1.910 litros, además de un compartimento delantero adicional.

Trunk Whole Storage

El maletero de 674 litros es ampliable hasta 1.910 litros. / INFORMACIÓN

Un eléctrico con una de las mejores relaciones valor-precio del mercado

MG ha diseñado el MG S6 EV para ofrecer una de las propuestas más competitivas del segmento eléctrico, con precios en España que parten desde 37.780 euros, dependiendo de la versión y las ayudas disponibles.

Este posicionamiento refuerza el objetivo de la marca de democratizar el acceso al vehículo eléctrico, acercando la tecnología más avanzada a un público cada vez más amplio.

Front cabin1

El interior del MG S6 EV ha sido concebido para ofrecer un ambiente tecnológico y confortable. / INFORMACIÓN

MG Borjamotor: el lugar donde descubrir el nuevo MG S6 EV

Los clientes interesados en descubrir el nuevo MG S6 EV ya pueden hacerlo en MG Borjamotor, concesionario oficial de la marca, donde el equipo especializado ofrece asesoramiento personalizado, información sobre ayudas y financiación, así como la posibilidad de realizar pruebas de conducción. Está disponible en sus cuatro puntos de venta: Alicante, Benidorm, Villena y Elche.

Con la llegada de este modelo, MG Borjamotor continúa consolidándose como uno de los referentes en movilidad eléctrica en la provincia, acompañando a los conductores en la transición hacia una conducción más eficiente, tecnológica y sostenible.

Puedes ponerte en contacto con el equipo comercial de MG BORJAMOTOR a través del 865 50 01 47

Front of the vehicle

Los clientes interesados en descubrir el nuevo MG S6 EV ya pueden hacerlo en MG Borjamotor. / INFORMACIÓN

Visita los concesionarios:

𝗠𝗚 𝗕𝗼𝗿𝗷𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲

Mapa de Alicante, ubicación de MG Borjamotor.

📍 Ctra. de Ocaña, 56 (Alicante)

𝗠𝗚 𝗕𝗼𝗿𝗷𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗘𝗹𝗰𝗵𝗲

Mapa de MG Borjamotor en Elche

📍 Av. Crevillente, 68 (Elche)

𝗠𝗚 𝗕𝗼𝗿𝗷𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝗿𝗺

Mapa de MG Borjamotor en Benidorm.

📍 Av. Azorín, 16 (Finestrat)

𝗠𝗚 𝗕𝗼𝗿𝗷𝗮𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮

Mapa de MG Borjamotor en Villena

📍 Autovía de Alicante, 52, 03400 Villena, Alicante

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