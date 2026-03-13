El primer superdeportivo

«Este me gusta, con este hacemos historia», fueron las palabras pronunciadas por Ferruccio Lamborghini cuando vio los primeros bocetos de su nuevo coche, revolucionario en muchos aspectos, tanto técnicos como estéticos. El Miura cambiaría la historia de Lamborghini y del automovilismo en general, convirtiéndose en un referente en términos de prestaciones, estilo y refinamiento técnico.

Por su carácter extraordinario acuñó el término «superdeportivo». El Miura supuso la revolución técnica del motor V12 en posición transversal trasera, así como las líneas creadas por Carrozzeria Bertone, capaces de seguir siendo extraordinariamente bonitas y actuales incluso 60 años después.

Cuando Lamborghini presentó el Miura en el Salón del Automóvil de Ginebra el 10 de marzo de 1966, redefinió lo que podía ser un vehículo de carretera de alto rendimiento.

El Miura contaba con un motor V12 montado transversalmente detrás del conductor, una disposición inspirada en el diseño de los vehículos de competición. Se trataba de una arquitectura radical que rompía con la tradición de los GT.

Lamborghini Miura. / Información

El Miura presumía de unas prestaciones que, para la época, parecían surrealistas. La forma del coche, creada por la legendaria firma de diseño Bertone, se convirtió inmediatamente en un icono y sigue siéndolo hoy en día.

El Miura no era simplemente otro Lamborghini; era una declaración de intenciones de la entonces joven compañía. Lanzado sólo tres años después de la fundación de Automobili Lamborghini, el Miura fue el tercer modelo en presentarse y estableció los valores fundamentales de la marca que perdurarían durante décadas. Valentía por encima de las convenciones; innovación sin concesiones; diseño e ingeniería llevados al límite.

Con el Miura, Lamborghini creó un segmento de vehículos completamente nuevo y dio origen al superdeportivo moderno con motor central.

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Seis décadas después de su estreno, el Miura sigue siendo hoy en día un icono del radicalismo técnico, la ingeniería visionaria y el diseño atemporal. Su historia es una mezcla de ambición juvenil y audacia técnica.

El ahora legendario motor ofrecía, en su última versión, una impresionante potencia de hasta 385 CV que podía impulsar al Miura hasta una velocidad máxima de 290 km/h, convirtiéndolo efectivamente en el coche de serie más rápido del mundo.

La historia del Miura tiene un impacto cultural que va mucho más allá del mundo del automóvil, desde el cine hasta la música, pasando por los deportes de motor y la cultura pop.

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Un nombre de leyenda. La conexión entre Lamborghini y el simbolismo del toro está profundamente arraigada en la historia de la marca.

Con el Miura, Lamborghini utilizó deliberadamente por primera vez el nombre de una famosa ganadería de toros española. El modelo lleva el nombre del apellido del dueño de la ganadería, Eduardo Miura Fernández.

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La historia de la marca también se refleja directamente en la nomenclatura de los modelos de Lamborghini. Nombres como Miura, Espada, Islero y, más tarde, Murciélago son referencias deliberadas a toros legendarios y sus características.