Estilo, elegancia y funcionalidad

El Musso nació en 1993 como un todoterreno de 7 plazas y evolucionó de un 4x4 técnico de los 90 a convertirse, a partir de 2018, en un pick-up moderno de doble cabina, destacando por su capacidad de carga y fiabilidad. Es el segmento más desconocido, pero la realidad es que los pick-up forman parte de ese tipo de vehículos que además de estilo y elegancia están repletos de funcionalidad. Ahora KGM renueva el Musso con una versión 100 % eléctrica que combina la robustez de un pick-up y la estética limpia de un vehículo eléctrico.

Un exterior fuerte. El frontal muestra carácter, con un capó contundente, una gran parrilla en color negro y una firma lumínica led con patrón horizontal que deja claro que es eléctrico, y moderno. Los faros full led son de doble proyector, con detalles tridimensionales muy funcionales y visuales.

Tiene unas dimensiones que confirman su sólida presencia, con 5.16 metros de largo, 1.92 de ancho y 1.75 de alto. La gran batalla, de 3.15 metros, permite montar un amplio habitáculo y una caja que nos permite llevar todo lo que necesitamos, tanto si nos vamos de viaje como si trabajamos.

KGM Musso EVX. / Información

Estas cifras se completan con unos ángulos de ataque, central y de salida que nos invitan a salir del asfalto y disfrutar de la naturaleza. 26.2º de entrada, 15.1 central y 24.3º de salida.

Esa fuerza se traslada también a la parte trasera. Ofrece un diseño atrevido, con el emblema de KGM grabado en la puerta trasera. Los faros también incorporan la tecnología led. La caja trasera está bien protegida y es accesible gracias a unos estribos laterales situados a ambos lados del parachoques.

La orientación laboral la apreciamos a la perfección en su interior. El salpicadero horizontal amplía la sensación de amplitud y ergonomía, estilizando su diseño. Presenta una doble pantalla panorámica de 12.3 pulgadas. Para hacer más habitable su interior, cuando con una iluminación ambiental con treinta y dos colores, lo que le da un estilo más premium.

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El volante en doble D incorpora los mandos que solemos utilizar con más frecuencia cuando vamos circulando, lo que nos permite centrarnos en la conducción y evitar los despistes. Unas distracciones que intentan evitarse con una cámara que monitoriza todos los movimientos y gestos del conductor, avisándonos de forma sonora cada vez que detecta algo que no es habitual.

De lo que no cabe duda, es que la comodidad es uno de los aspectos destacados de este nuevo KGM Musso. Los asientos delanteros son cómodos, están ventilados y cuentan con ajustes eléctricos. Otro de los aspectos destacados es el espacio con el que contamos en las plazas traseras.

Potencia eléctrica. No cabe duda que la gran novedad es su motor 100% eléctrico, algo que no suele ser habitual, por ahora, para vehículos destinados al trabajo. Cuenta con un motor eléctrico delantero de 207 CV de potencia, con un par motor de 339 Nm. Potencia eléctrica. No cabe duda que la gran novedad es su motor 100% eléctrico, algo que no suele ser habitual, por ahora, para vehículos destinados al trabajo. Cuenta con un motor eléctrico delantero de 207 CV de potencia, con un par motor de 339 Nm. Si nos vamos a la versión AWD con tracción total, equipa dos motores con una potencia combinada de 237 CV, y el par se va a los 630 Nm.

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En cuanto a la batería, esta es una LFP Blade de 80.6 kWh, que es más duradera y segura, superando todas las pruebas que se le han puesto por delante.

Si hablamos de autonomía, en la versión 4x2 alcanza hasta 420 kilómetros, aunque si rodamos en ciclo urbano, esa autonomía podemos llevarla a los 546 kilómetros.

A la hora de la carga, cuenta con carga rápida a 120 kW, lo que nos permite pasar del 10 al 80 % en cuarenta y seis minutos.

Grande y potente. Como un buen pick-up que es, presenta una buena capacidad de remolque de 1.8 toneladas y una suspensión trasera autonivelante. Es decir, en función de la carga que llevamos, se ajusta la suspensión, volviendo a su posición normal cuando no detecta peso.

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El KGM Musso EVX tiene un acabado, PRO, que incorpora todo lo que podemos imaginar, en la versión 4x2. Este tipo de vehículo lo suelen utilizar empresarios o autónomos, por lo que el precio no incluye el IVA. La versión 4x2 parte de los 29.900 euros, y la 4x4 de los 32.500 euros. En ambos casos cuenta con cambio automático. En el caso de la versión 4x4 Limited, parte de los 34.900 euros.