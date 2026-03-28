Con un enfoque más sostenible

El Volvo EX30 se consolida como un SUV eléctrico clave en Europa, destacando por su enfoque sostenible con la huella de carbono más baja de la marca y producción en Gante (Bélgica) para asegurar el suministro. Se trata de un SUV compacto del segmento B-SUV premium con una longitud de 4,23 metros. Este modelo permite acceder a la movilidad eléctrica a un coste similar al de un vehículo de combustión equivalente. En términos de diseño, presenta un estilo minimalista y proporciones equilibradas.

Su parte frontal destaca por una parrilla cerrada característica de los vehículos eléctricos y por unos grupos ópticos que reinterpretan la firma lumínica, un rasgo distintivo de la identidad visual todos los nuevos Volvo.

Volvo EX30 2026. / Información

Mejores motores y diseño. Para mejorar su competitividad, el EX30 incorpora varias novedades relevantes. Entre ellas destacan nuevos sistemas de propulsión básicos, un diseño interior actualizado y la ampliación de la oferta Black Edition. Además, el vehículo contará con tecnología V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la batería del coche como fuente de energía externa para alimentar dispositivos o aparatos eléctricos.

El modelo también introduce mejoras de software que hacen la experiencia de usuario más intuitiva. Muchas de estas actualizaciones estarán disponibles gratuitamente para los propietarios actuales del EX30 mediante actualizaciones inalámbricas (OTA).

Electrificación. En cuanto a su sistema de propulsión, el EX30 estrena una versión con 110 kW (150 CV) asociada a una batería de 51 kWh que ofrece una autonomía aproximada de 339 kilómetros. Existe una batería de mayor capacidad, de 69 kWh, que permite alcanzar hasta 476 kilómetros.

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El EX30 ya cuenta con otras configuraciones de motor. La versión Single Motor combina una batería de 51 kWh con un motor de 272 CV (200 kW) y acelera de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, con una autonomía cercana a los 337 km. La variante Single Motor Extended Range incorpora la batería de 69 kWh, mantiene los 272 CV y alcanza hasta 475 km de autonomía, mejorando ligeramente el consumo energético.

La versión más potente es la Twin Motor Performance, equipada con dos motores eléctricos y tracción total. Ofrece una potencia de 428 CV (315 kW), acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos y puede alcanzar una autonomía de hasta 450 km.

El interior del EX30 destaca por su ergonomía, su diseño minimalista y el uso de materiales de alta calidad. El modelo está disponible en cuatro niveles de equipamiento: Essential, Core, Plus y Ultra. Entre sus características destacan la iluminación ambiental configurable, el techo panorámico o la cámara de 360 grados con vista 3D y el sistema de asistencia al aparcamiento Park Pilot Assist.

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En cuanto al diseño interior, el EX30 ofrece nuevas opciones premium como el espacio “Harvest”, inspirado en los colores claros de las tardes de verano escandinavas, con materiales reciclados y paneles decorativos con fibra de lino. También está disponible el interior “Black”, con un estilo elegante.

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La gama del nuevo Volvo EX30 incluye además versiones especiales como el EX30 Black Edition, con detalles exteriores en negro brillante, y la variante aventurera Cross Country, que incorpora mayor altura libre al suelo, ruedas más grandes y protecciones adicionales para mejorar su capacidad fuera del asfalto.